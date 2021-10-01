Пт, 1.10.2021
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Валдис Затлерс, экс-президент

Темп вакцинации в Латвии начал расти

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во второй половине недели темп вакцинации от Covid-19 в Латвии начал расти - среднее количество вакцинированных за день составляет 6511 человек, или на 755 человек больше, чем на прошлой неделе, свидетельствуют расчеты LЕТА, сделанные на основании данных Национальной службы здравоохранения (NVD).

В понедельник было вакцинировано 6317 человек, во вторник - 6398 человек, а в среду - 7222 человека, что больше, чем в соответствующие дни предыдущей недели.

В четверг прививки от Covid-19 получили 6106 человек, из которых 1872 человека получили первую дозу вакцины, 1992 - вторую дозу, а 2237 человек были привиты однократной вакциной Johnson & Johnson.

Также пять человек получили дополнительную прививку, а всего к настоящему моменту курс ревакцинации прошли 137 человек с ослабленным иммунитетом.

Вчера в Латвии вакцинацию от Covid-19 проводили 267 медицинских учреждений.

На данный момент в Латвии от Covid-19 вакцинировано 923 433 человека, а 852 010 человек прошли полный курс вакцинации, что соответствует 45,27% населения Латвии.


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