Темп вакцинации в Латвии начал расти

В понедельник было вакцинировано 6317 человек, во вторник - 6398 человек, а в среду - 7222 человека, что больше, чем в соответствующие дни предыдущей недели.

В четверг прививки от Covid-19 получили 6106 человек, из которых 1872 человека получили первую дозу вакцины, 1992 - вторую дозу, а 2237 человек были привиты однократной вакциной Johnson & Johnson.

Также пять человек получили дополнительную прививку, а всего к настоящему моменту курс ревакцинации прошли 137 человек с ослабленным иммунитетом.

Вчера в Латвии вакцинацию от Covid-19 проводили 267 медицинских учреждений.