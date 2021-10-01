Пт, 1.10.2021
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Латвию с рабочим визитом посетит президент ФИФА Джанни Инфантино

Джанни Инфантино ФОТО: FABRICE COFFRINI / AFP

1 и 2 октября, по приглашению президента Латвийской федерации футбола (ЛФФ) Вадима Ляшенко Латвию с рабочим визитом посетит президент Международной ассоциации футбольных федераций (ФИФА) Джанни Инфантино.

Это будет первый в истории визит в Латвию руководителя ведущей футбольной организации мира.

В рамках визита у Инфантино запланированы встречи с представителями руководства ЛФФ, правительства и самоуправлений, а также посещение местных объектов футбольной инфраструктуры.

Ляшенко отметил, что этот визит - одно из доказательств хороших отношений с ФИФА, а также достижений Латвии и всей Балтии в различных сегментах развития футбола.

В ходе двухдневного визита планируется обсудить направления дальнейшего развития футбола в Латвии и странах Балтии, его популяризацию в обществе, а также возможности Латвии принимать еще более активное участие в различных предлагаемых ФИФА программах развития в таких сегментах, как инфраструктура, образование, женский футбол и др.

После посещения Латвии Инфантино отправится в Литву, где сейчас проходит финальный турнир Кубка мира по мини-футболу.


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