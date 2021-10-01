Фото ⟩ Спасали жизни и задерживали преступников: в Эстонии трех полицейских собак проводили на пенсию

Кинолог Пярнуского отделения полиции Эне Мийл говорит, что у ее подопечного, почти 11-летнего Вилли, за годы службы было немало рабочих побед, но самые запоминающиеся связаны со спасением людей. "Особенно вспоминаются два случая, когда мы нашли в лесу мужчину и молодую девушку. По состоянию здоровья эти люди самостоятельно бы из леса не выбрались, особенно важно было быстро найти девушку, так как все происходило зимой. Случаи, когда спасена человеческая жизнь, всегда греют душу", - говорит Эне Мийл.

Вилли успешно выступал и на соревнованиях по профессиональному мастерству среди служебных собак, в том числе и в соревнованиях по поискам наркотиков, и вместе с Эне они завоевали немало призов.

Служебная собака Раплаского отделения полиции Олари, или Олли, известен своим дружелюбием и мягким характером, поэтому его часто приглашали выступать в школы, детские сады и разные общественные мероприятия. Но доброта Олли не мешала ему задерживать преступников, хотя до пятого года жизни он специализировался только на поиске следа.

"Никто и думать не мог, что у Олли есть талант и к задержанию, потому что у него такой добрый и покладистый характер. Но он меняется тут же, как только тон моего голоса становится конкретным, - говорит кинолог Маргит Хярм. - Например, однажды в Рапламаа с места происшествия сбежал опасный преступник, на поиски которого направили большой полицейский ресурс. Олари долго искал следы в темноте и я решила отвести его в машину передохнуть. Буквально в нескольких шагах от машины он стал тревожным. Я дала ему команду к поиску и он привел меня к преступнику, которого задержали с помощью коллег".

"Хотя Олли теперь на пенсии, он будет ходить вместе со мной и дальше на службу, но уже в качестве первого четвероного добровольца Раплаского отделения полиции - ему очень нравится ходить на работу и он узнает полицейскую форму и полицейские автомобили, всегда радуется при их виде," - доваляет Хярм.

Кинолог Курессаареского отделения полиции Людмила Рой говорит, что ее собаке Вахва больше всего нравиться искать след и вещи.

"Сначала Вахва был патрульной собакой, а также искал наркотики, потом мы приняли решение полностью сфокусироваться на поиске. Из последних случаев самым запоминающимся была кража подростками ящика с пожертвованиями из одного сааремааского магазина. Одного молодого человека задержал смелый покупатель, а второй убежал вместе с ящиком. Юношу задержали полицейские, но ящика с деньгами при нем не было. Вахва взял след и быстро привел меня к развалинам одного здания, куда вор успел спрятать украденное", - рассказывает Людмила Рой. Вахва собирается продолжать искать вещи и на пенсии, но тоже в качестве добровольца.