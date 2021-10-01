Полиция: взятотничества на дорогах стало меньше

Если в 2015 году сумма взяток, предложенных сотрудникам дорожной полиции, составила примерно 20 тысяч евро, то в 2020 году общая сумма взяток уменьшилась на четверть.

Чемпионы по коррупции

Среди сотрудников полиции взятку чаще всего предлагают дорожным полицейским, как правило, водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Хотя осведомленность общества о коррупции улучшилась, некоторые люди до сих пор не знают, что взяточничество является преступлением, свидетельствуют данные опроса Госполиции.

Сумма взяток, предложенных сотрудникам полиции в различных структурных подразделениях в 2015 году, составила 20 720 евро, при этом

минимальная сумма взятки составила 5 евро, а наибольшая - 5 000 евро.

В 2020 году сотрудникам полиции были предложены взятки на общую сумму 15 909 евро, из которых наименьшая предложенная сумма составила 20 евро, наибольшая - 5000 евро. В 2021 году до 1 сентября, сотрудникам полиции уже предложено 10 845 евро взяток.

Взятотничества на дорогах становится меньше

Обобщая данные о коррупции в дорожном движении, Госполиция приходит к выводу, что количество случаев взяточничества на дорогах падает - если в 2015 году было зарегистрировано 180 случаев взяточничества, то в 2020 году - 32. При этом увеличились суммы предлагаемых взяток.

Чаще всего взятки на дорогах предлагали водители, находившиеся за рулем в нетрезвом виде. Также пытались избежать штрафов водители, превысившие скорость. До 1 сентября 2021 года взятку пытались дать десять нетрезвых водителей, а также семь водителей, ехавших со скоростью выше разрешенной.

Отношение населения к коррупции

В сентябре 2021 года агентство социологических исследований Norstat по заказу Госполиции провело опрос для выяснения отношения населения к коррупции.

86% респондентов признались, что никогда не попадали в ситуацию, когда сотрудник полиции предлагал им замалчивать нарушение в обмен на взятку. 6% респондентов сами предлагали взятку, а 21% населения слышали о случаях взяточничества среди родственников, друзей и знакомых.

В региональном плане коррупция наиболее распространена в окрестностях Риги.

Половина респондентов считают дачу взятки сотруднику полиции серьезным правонарушением, 39% считают, что наказывать следует штрафом в размере данной взятки, 10% считают взяточничество мелким нарушением. Большинство респондентов не дают взятку по моральным соображениям - 78%, 12% не дают взятку, потому что боятся наказания, а остальные 10% не знают, как это делать должным образом.

В то же время широкая общественность не осведомлена о реальных наказаниях за взяточничество. 28% респондентов убеждены, что такое нарушение карается штрафом в размере взятки, 38% полагают, что штраф может достигать 120 минимальных зарплат, 24% респондентов считают, что взяточнику полагается до 5 лет тюрьмы, а 16% думают, что в случае дачи взятки будет вынесено предупреждение.