За взятки сотрудникам полиции: за год задержаны 37 водителей
В этом году за дачу взятки сотрудникам дорожной полиции задержано 37 водителей, сообщил на Латвийском радио начальник главного управления полиции порядка Госполиции Андрис Зеллис.
В этом году за дачу взятки сотрудникам дорожной полиции задержано 37 водителей, сообщил на Латвийском радио начальник главного управления полиции порядка Госполиции Андрис Зеллис.
В прошлом году в течение года было задержано 14 таких сотрудников полиции. Зеллис отметил, что серьезнее всего эта проблема в сфере дорожной полиции.
Цель полиции - добиться нулевой толерантности, когда взятки не требуют и не предлагают, добавил Зеллис.