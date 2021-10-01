Пт, 1.10.2021
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Юрис Янсонс, омбудсмен

За взятки сотрудникам полиции: за год задержаны 37 водителей

ФОТО: Shutterstock

В этом году за дачу взятки сотрудникам дорожной полиции задержано 37 водителей, сообщил на Латвийском радио начальник главного управления полиции порядка Госполиции Андрис Зеллис.

Трое сотрудников полиции задержаны за получение взятки.

В прошлом году в течение года было задержано 14 таких сотрудников полиции. Зеллис отметил, что серьезнее всего эта проблема в сфере дорожной полиции.

Цель полиции - добиться нулевой толерантности, когда взятки не требуют и не предлагают, добавил Зеллис.


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