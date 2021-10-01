Фото ⟩ Что ждать от 33-го сезона Рижской недели моды?

Галерея: Что ждать от 33-го сезона RIGA FASHION WEEK?

Коллаборации молодых латвийских дизайнеров, живые шоу в гибридном формате на новой площадке - ATTA CENTRE, тематические afterparty - любителям моды точно будет чем себя развлечь в период предстоящей недели моды. В этом сезоне на главном подиуме RFW свои коллекции покажут

Iveta Vecmane, Natalija Jansone, Selina Keer, Amoralle, Volga Vintage, Katya Katya London, Collected Story, Nolo.

Приглашенный гость грядущей модной сессии - эстонская марка Diana Arno. Детская мода будет представлена брендами Aristocrat Kids, Tiny Bunny и Rock and Mouse. Отдельного внимания заслуживают тематические презентации в первые дни RFW брендов-дебютантов Saint Key и Gummo, а также сотрудничество четырёх латвийских марок текстиля и аксессуаров - Cinnamon Concept, Una Bērziņa, Vaskala, Valdis Brože. В свою очередь открытие Недели моды ознаменуется 16-ой церемонией вручения Национальной премии в области моды и стиля за 2020 год.

ФОТО: Пресс-фото

"Минувший год для фэшн-индустрии стал периодом относительного затишья и творческой рефлексии, поэтому особенно интересно будет увидеть коллекции в рамках грядущей осенней сессии. Дизайнеры вдохновлялись природой, ощущением свободы, отношениями с близкими и не переставали творить. Забегая вперед, скажем, что один из брендов представит сразу четыре коллекции, поскольку в период пандемии было запущено нескольку капсульных направлений, о которых хочется рассказать и, главное - показать", - рассказывает Елена Страхова.

Тренды будут характерны не только для подиумных показов, но и для формата ивента. Поскольку весь мир адаптировался к виртуальным форматам вещания, но соскучился по очным встречам, RFW пройдет в гибридом формате - онлайн и оффлайн.

Прямые трансляции с показов будут доступны на портале tvnet.lv, spice.lv и на официальных страницах RFW в социальных сетях.