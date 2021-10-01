Выявлено 1127 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель превысил 500

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет.​

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 876 человек непривиты или не завершили курс вакцинации, а 251 - привит.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 486,5 до 517,8 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 25 460 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,4%.