Выявлено 1127 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель превысил 500
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1127 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1127 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет.
Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 876 человек непривиты или не завершили курс вакцинации, а 251 - привит.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 486,5 до 517,8 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 25 460 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,4%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 159 418 человек. 2721 заразившийся коронавирусом скончался.