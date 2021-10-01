Пт, 1.10.2021
Принятое правительством новое регулирование по управлению Covid-19, предусматривающее обязательную вакцинацию в отдельных профессиях, - легитимный способ, как снизить в Латвии распространение коронавируса. Юрис Янсонс, омбудсмен
Юрис Янсонс, омбудсмен

Выявлено 1127 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель превысил 500

Осеннее утро в Даугавпилсе ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1127 новых случаев Covid-19, поступила информация о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет.​

  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 876 человек непривиты или не завершили курс вакцинации, а 251 - привит.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 486,5 до 517,8 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 25 460 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,4%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 159 418 человек. 2721 заразившийся коронавирусом скончался.


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