Впервые за 120 лет! В России обвенчается потомок династии Романовых

Георгий Романов - правнук Кирилла Владимировича Романова и относит себя к так называемому "Российскому Императорскому дому", который сейчас состоит из него и его матери Марии Владимировны Романовой.
Эта свадьба станет первым венчанием потомков династии Романовых на территории России более чем за 120 лет!
Избранница потомка Романовых - Ребекка Беттарини появилась на свет в семье итальянского дипломата, который работал в Бельгии. В июле прошлого года она приняла православие под именем Виктория Романовна. Пара уже вступила в официальный гражданский брак: церемония прошла 24 сентября в одном из московских загсов.
В свою очередь, планируется, что на венчании в Петербурге будут присутствовать члены монарших семей из 20 государств, включая последнего царя Болгарии Симеона II и последнего короля Египта и Судана Ахмеда Фуада II.
Организация "Объединение членов рода Романовых" объединяет большинство потомков императорской фамилии, не признает "Российский Императорский дом", поскольку Кирилл Владимирович Романов был лишен всех прав императорской фамилии Николаем II в 1905 году.