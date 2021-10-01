Впервые за 120 лет! В России обвенчается потомок династии Романовых

Георгий Романов - правнук Кирилла Владимировича Романова и относит себя к так называемому "Российскому Императорскому дому", который сейчас состоит из него и его матери Марии Владимировны Романовой.

Эта свадьба станет первым венчанием потомков династии Романовых на территории России более чем за 120 лет!

Что известно о невесте?

Избранница потомка Романовых - Ребекка Беттарини появилась на свет в семье итальянского дипломата, который работал в Бельгии. В июле прошлого года она приняла православие под именем Виктория Романовна. Пара уже вступила в официальный гражданский брак: церемония прошла 24 сентября в одном из московских загсов.

В свою очередь, планируется, что на венчании в Петербурге будут присутствовать члены монарших семей из 20 государств, включая последнего царя Болгарии Симеона II и последнего короля Египта и Судана Ахмеда Фуада II.