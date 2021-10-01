Пт, 1.10.2021
Страшный депресняк. Я стала на 10 килограммов крупнее... Потом похудела. Потом стала ездить без конца на велосипеде... У меня еще собачка умерла. Лайма Вайкуле, певица
Лайма Вайкуле, певица

Впервые за 120 лет! В России обвенчается потомок династии Романовых

ФОТО: Ekrānuzņēmums/RUSSIAN IMPERIAL HOUSE

Георгий Михайлович Романов сегодня, 1 октября, обвенчается с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Это поистине историческое событие - рассказываем почему.

Георгий Романов - правнук Кирилла Владимировича Романова и относит себя к так называемому "Российскому Императорскому дому", который сейчас состоит из него и его матери Марии Владимировны Романовой.

Эта свадьба станет первым венчанием потомков династии Романовых на территории России более чем за 120 лет!

Что известно о невесте?

Избранница потомка Романовых - Ребекка Беттарини появилась на свет в семье итальянского дипломата, который работал в Бельгии. В июле прошлого года она приняла православие под именем Виктория Романовна. Пара уже вступила в официальный гражданский брак: церемония прошла 24 сентября в одном из московских загсов.

В свою очередь, планируется, что на венчании в Петербурге будут присутствовать члены монарших семей из 20 государств, включая последнего царя Болгарии Симеона II и последнего короля Египта и Судана Ахмеда Фуада II.

Организация "Объединение членов рода Романовых" объединяет большинство потомков императорской фамилии, не признает "Российский Императорский дом", поскольку Кирилл Владимирович Романов был лишен всех прав императорской фамилии Николаем II в 1905 году.


НАВЕРХ
Back