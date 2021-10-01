В больнице Страдиня объявлено чрезвычайное положение

Аналогичная ситуация в начале сентября была в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) и Даугавпилсской региональной больнице, где из-за Covid-19 было объявлено чрезвычайное положение, а плановые операции были отменены на неопределенный срок.

Однако RAKUS отменила режим чрезвычайной ситуации в середине сентября.

Как сообщалось, на 1 октября в больницу Страдиня назначен визит министра здравоохранения Даниэля Павлютса, который обсудит с ее руководством готовность больницы к наплыву пациентов с Covid-19.

По сравнению с 2019 годом в больнице перепрофилированы и дополнительно созданы койки интенсивной терапии - в данный момент их 88. Больница может обеспечить 150 пациентов дополнительным кислородом, поскольку доступно 150 устройств - как неинвазивных, так и инвазивных.

В настоящее время в больнице Страдиня находятся 55 пациентов с Covid-19, в том числе 18 с тяжелым течением заболевания. За последнюю неделю количество пациентов увеличилось:

больница Страдиня принимает в среднем от семи до десяти пациентов с Covid-19 каждый день.