Пт, 1.10.2021
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Илзе Ортвейна, вице-президент LMA

В больнице Страдиня объявлено чрезвычайное положение

ФОТО: EPA/Attila Balazs HUNGARY OUT

По информации, имеющейся в распоряжении LЕТА, в связи с быстрым ростом числа пациентов с Covid-19 в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня объявлено чрезвычайное положение.

Аналогичная ситуация в начале сентября была в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) и Даугавпилсской региональной больнице, где из-за Covid-19 было объявлено чрезвычайное положение, а плановые операции были отменены на неопределенный срок.

Однако RAKUS отменила режим чрезвычайной ситуации в середине сентября.

Как сообщалось, на 1 октября в больницу Страдиня назначен визит министра здравоохранения Даниэля Павлютса, который обсудит с ее руководством готовность больницы к наплыву пациентов с Covid-19.

По сравнению с 2019 годом в больнице перепрофилированы и дополнительно созданы койки интенсивной терапии - в данный момент их 88. Больница может обеспечить 150 пациентов дополнительным кислородом, поскольку доступно 150 устройств - как неинвазивных, так и инвазивных.

В настоящее время в больнице Страдиня находятся 55 пациентов с Covid-19, в том числе 18 с тяжелым течением заболевания. За последнюю неделю количество пациентов увеличилось:

больница Страдиня принимает в среднем от семи до десяти пациентов с Covid-19 каждый день.

Согласно разработанному в начале этого года плану наращивания больничного потенциала, по всей стране для лечения пациентов с Covid-19 перепрофилировано и создано более 1000 коек, приобретено 260 единиц оборудования.


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