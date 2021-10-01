Пт, 1.10.2021
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Многолетний руководитель думы Резекненского края Монвид Шварц переизбран на очередной срок

Резекне ФОТО: JOPstock/shutterstock.com

В пятницу, 1 октября, председателем Резекненской краевой думы был избран многолетний глава думы Монвид Шварц ("Новое Единство"/Движение "За"/Латгальская партия).

Политик заручился поддержкой 13 из 19 депутатов краевой думы.

После избрания Шварц призвал своих коллег отказаться от политических амбиций, сосредоточившись на совести и взаимном уважении.

В Резекненской краевой думе в оппозиции осталась партия "Согласие", которая получила шесть мандатов и выдвигала на должность председателя думы другого представителя коалиции - Каспара Мелниса (Союз зеленых и крестьян, СЗК). Он не получил достаточной поддержки и сам голосовал против своей кандидатуры.

В настоящее время дума избирает заместителя председателя. На эту должность выдвинуты представитель коалиции, декан инженерного факультета Резекненской технологической академии Эрика Тейрумниека (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов), а также депутат "Согласия", бывший председатель Вилянской краевой думы Екатерина Иванова.

Как сообщалось, выборы в Резекненском крае прошли 11 сентября. В состав коалиции вошли депутаты от объединения "Новое Единство"/Движение "За"/Латгальская партия, объединенного списка Национального объединения и Латвийского объединения регионов, "Для развития Латвии", Новой консервативной партии и СЗК.


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