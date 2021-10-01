Многолетний руководитель думы Резекненского края Монвид Шварц переизбран на очередной срок

Политик заручился поддержкой 13 из 19 депутатов краевой думы.

После избрания Шварц призвал своих коллег отказаться от политических амбиций, сосредоточившись на совести и взаимном уважении.

В Резекненской краевой думе в оппозиции осталась партия "Согласие", которая получила шесть мандатов и выдвигала на должность председателя думы другого представителя коалиции - Каспара Мелниса (Союз зеленых и крестьян, СЗК). Он не получил достаточной поддержки и сам голосовал против своей кандидатуры.

В настоящее время дума избирает заместителя председателя. На эту должность выдвинуты представитель коалиции, декан инженерного факультета Резекненской технологической академии Эрика Тейрумниека (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов), а также депутат "Согласия", бывший председатель Вилянской краевой думы Екатерина Иванова.