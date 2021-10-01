Тренера и борцов сборной России сняли с самолёта в Амстердаме

Помимо 25-летнего Садулаева, который был знаменосцем команды Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии закрытия Олимпиады-2020 в Токио, с рейса сняли ещё четырёх человек: главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева, Тимура Бижоева (весовая категория до 74 кг), Евгения Жербаева (до 70 кг) и Абасгаджи Магомедова (до 61 кг).

Сообщается, что борцы и их тренер вынуждены были провести ночь в аэропорту Амстердама и вылетели в Осло только утром.

"Это произошло на ровном месте, повода не было. Все местные были без масок вообще. А нам такие требования предъявили, и мы были вынуждены подчиниться, потому что мы законопослушные люди. Что нам оставалось делать? Мы сделали, что они просили: остались там. Мы взяли новые билеты и только что приземлились в аэропорту Осло", - цитирует Тедеева "Матч ТВ".

"Пусть это будет нашей самой большой проблемой. Главное, что команда полным составом летит в Осло", - сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили РИА Новости.