Обязательные ковид-сертификаты: директоров школ ждут тяжелые решения

Ситуация довольно напряженная, так как есть учебные заведения, где невакцинированных работников достаточно. Не все готовы к вакцинации, поэтому не исключено, что с 15 ноября эти люди уйдут с работы, и руководителям школ придется искать замену.

Директора признают, что позиция политиков им ясна, но они не хотели бы брать на себя всю ответственность, а затем "ходить по судам". Юридических оснований для увольнения сотрудников нет, поскольку в настоящее время сказано всего лишь, что с 15 ноября невозможно будет работать в школе без сертификата. Поэтому руководители школ надеются, что в ближайшие недели юридические рамки будут разработаны.

Директор Рижской 28-й средней школы Гунтар Йиргенсонс хотел бы иметь в своем распоряжении "железный механизм увольнения". Такой же, как для требований к педагогическому образованию, ежегодным медицинским осмотрам и судимости. Директор Ваболской средней школы в Даугавпилсском крае Элита Скрупска считает, что после увольнения несознательных учителей вакансии пустыми не останутся, другим учителям придется преподавать дополнительные предметы.

Произойдет то, к чему постоянно призывает ответственное министерство: педагоги расширят круг своих навыков и знаний, чтобы иметь возможность работать на полную ставку.

Простой не будет оплачиваться

Как пояснила заместитель директора департамента трудовых отношений и политики защиты труда Министерства благосостояния Инета Вяксе, после 15 ноября работодатели будут иметь право переводить непривитых сотрудников на другую должность, к которой не относится требование вакцинации, отстранять от должности либо отправлять в простой.

Важно, что этот

простой произойдет по вине работника, поэтому работодатель не будет обязан его оплачивать.

Кроме того, работодатели будут иметь право нанять нового сотрудника на простаивающее рабочее место. Вяксе также уточнила, что период отстранения составляет три месяца, а время простоя может быть неограниченным.

В то же время, по ее словам, постановление Кабинета министров об обязательной вакцинации не означает, что потребуется внесение каких-либо изменений в трудовой договор. Петерис Лейшкалнс, эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей, говорит, что такое объяснение устраивает работодателей, потому что оно понятно и просто.

Совершенно другого мнения придерживается Латвийский союз свободных профсоюзов. Его руководитель Эгил Балдзенс считает недопустимым не допускать к работе после 15 ноября людей, которые могут с помощью тестов, оплаченных из своего кармана, доказать, что они здоровы. Он убежден, что такое постановление правительства некорректно.