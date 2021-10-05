Фото ⟩ Советы дизайнера, как разместить бытовую технику на маленькой кухне

"Еще один трюк заключается в использовании многофункциональной бытовой техники меньшего размера. Если у вас мало места, стоит подумать, является ли бытовая техника стандартного размера лучшим вариантом для вашей кухни, особенно если вы живете один или делите квартиру только с одним человеком. В таких случаях будет достаточно меньшего по размеру или более узкого холодильника, плиты с двумя конфорками или более узкой раковины, и у вас останется больше свободного места на рабочей поверхности", - добавляет Кристина.

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Холодильник и морозильная камера. Лучше всего для небольших кухонь подойдут компактные холодильники с морозильной камерой. Если встроить холодильник под столешницу, места на ней будет больше. Встроенные холодильники и морозильные камеры позволяют создать единый внешний вид кухни, так как их дверцы сочетаются с остальной обстановкой. Для экономии энергии избегайте размещения холодильника и морозильной камеры рядом с духовкой. Отдельную морозильную камеру можно установить в подвале или любом другом помещении для хранения.

Плита. Если не нужно одновременно готовить несколько блюд, возможно, вам достаточно плиты с двумя конфорками или даже переносной индукционной плиты - ее легко перемещать и можно убрать, когда она не используется, чтобы освободить место на столешнице.

Вытяжка. Первое, о чем следует подумать при выборе вытяжки, - подходит ли она по мощности и размеру для вашей кухни. Вытяжка должна быть по крайней мере такой же ширины, как плита, чтобы ее работа была эффективной.

Духовка. Встроенную духовку можно отделить от варочной панели и разместить на эргономичной высоте в высоком шкафу рядом с плитой, а не под ней. Таким образом, духовкой и плитой смогут пользоваться одновременно два человека.

Посудомоечная машина. Посудомоечную машину можно встроить в шкафчик или разместить на полу под столешницей, а машину меньшего размера можно разместить и на ней. Установка посудомоечной машины рядом с раковиной облегчает загрузку в нее посуды и уменьшает брызги на полу.

Стиральная машина. Дизайнер отмечает, что в небольшом жилье на кухне иногда хочется разместить и стиральную машину. В таком случае ее нужно устанавливать рядом с трубами водоснабжения и канализации. Встроенная в шкаф стиральная машина позволит создать единый внешний вид кухни и не будет выделяться.

Малая бытовая техника. Блендер, тостер, кофемашина… Кристина напоминает о приоритетах - подумайте, все ли эти кухонные приборы необходимы вам каждый день или же только будут занимать место. Затем определите место для хранения этой бытовой техники - чем реже она используется, тем выше/глубже должна храниться, чтобы не занимать рабочую поверхность. Не забудьте подумать о достаточном количестве электрических розеток уже на ранних стадиях планирования.

Планируйте с учетом безопасности. Важно использовать только те решения, которые предусмотрены для рабочих зон, где часто может присутствовать вода - приготовления пищи и мытья посуды. Соблюдайте все инструкции при установке и использовании электроприборов, позаботьтесь о том, чтобы электроприборы и кабели не были доступны маленьким детям, используйте заглушки для розеток или другие меры предосторожности.

Кухня с личностью. В фотогалерее представлены свежие превращения кухни в Сигулде. Ее хозяйка Инонанта - учитель по профессии и художница в душе. Она очень любит насыщенные цвета, и все - от гардероба до интерьера квартиры - служит выражением ее яркой и харизматичной личности. Тем не менее Инонанта мечтала привнести новые красочные веяния и в свою кухню и не могла найти подходящего места для посудомоечной машины. Дизайнер интерьеров IKEA Кристина Озолиня приняла этот вызов, доказав, что даже для самого маленького пространства можно использовать смелые решения и с точки зрения функциональности, и стиля. Обстановка кухни также стала данью уважения Фриде Кало, любимой художнице хозяйки квартиры.