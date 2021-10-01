Председателем Вараклянской краевой думы избран Марис Юстс

На муниципальных выборах в Варакляны "Для развития Латвии" набрала примерно две трети голосов.

64,73% избирателей проголосовали за список "Для развития Латвии" во главе с Юстсом, 20,32% - за Крестьянский союз Латвии, 9,86% - за объединенный список Латвийского объединения регионов и Национального объединения.

Хотя территория края не изменилась, в этом году в Вараклянскую краевую думу избрано 15 депутатов по сравнению с девятью в 2017 году.

В Варакляны была достигнута самая высокая явка на выборах в самоуправления 2021 года - на избирательные участки пришли 59,39% обладающих правом голоса жителей.