Пт, 1.10.2021
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Председателем Вараклянской краевой думы избран Марис Юстс

Выборы в самоуправления. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Председателем думы Вараклянского края повторно избран Марис Юстс, который представляет партию "Для развития Латвии".

На муниципальных выборах в Варакляны "Для развития Латвии" набрала примерно две трети голосов.

64,73% избирателей проголосовали за список "Для развития Латвии" во главе с Юстсом, 20,32% - за  Крестьянский союз Латвии, 9,86% - за объединенный список Латвийского объединения регионов и Национального объединения.

Хотя территория края не изменилась, в этом году в Вараклянскую краевую думу избрано 15 депутатов по сравнению с девятью в 2017 году.

В Варакляны была достигнута самая высокая явка на выборах в самоуправления 2021 года - на избирательные участки пришли 59,39% обладающих правом голоса жителей. 

Выборы в Резекненском и Вараклянском краях прошли на три месяца позже, чем в других самоуправлениях, из-за решения Конституционного суда, который запретил присоединение Варакляны к Резекненскому краю. 


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