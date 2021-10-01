Председателем Вараклянской краевой думы избран Марис Юстс
Председателем думы Вараклянского края повторно избран Марис Юстс, который представляет партию "Для развития Латвии".
Председателем думы Вараклянского края повторно избран Марис Юстс, который представляет партию "Для развития Латвии".
На муниципальных выборах в Варакляны "Для развития Латвии" набрала примерно две трети голосов.
64,73% избирателей проголосовали за список "Для развития Латвии" во главе с Юстсом, 20,32% - за Крестьянский союз Латвии, 9,86% - за объединенный список Латвийского объединения регионов и Национального объединения.
Хотя территория края не изменилась, в этом году в Вараклянскую краевую думу избрано 15 депутатов по сравнению с девятью в 2017 году.
В Варакляны была достигнута самая высокая явка на выборах в самоуправления 2021 года - на избирательные участки пришли 59,39% обладающих правом голоса жителей.
Выборы в Резекненском и Вараклянском краях прошли на три месяца позже, чем в других самоуправлениях, из-за решения Конституционного суда, который запретил присоединение Варакляны к Резекненскому краю.