Далалоян назвал несправедливым вручение BMW X5 Дине Авериной

По словам 25-летнего спортсмена, вручать художественной гимнастке Дине Авериной подарок, как чемпионке Олимпийских игр, было не совсем справедливо.

"Вам честно ответить? Или слукавить? Безусловно, у всех это вызвало бурное… Ладно, не буду говорить за всех. Скажу за себя. Моя первая реакция - лёгкое непонимание.

С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам - из-за невезения, травм или спорного судейства - в призёры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных", - приводит слова Далалояна "Спорт-Экспресс".

Напомним, российские спортсмены, которые на Играх в Токио выиграли серебро и бронзу, получили подарочные BMW X3. Дине Авериной, которая на Олимпиаде-2020 стала второй, в качестве исключения подарили BMW Х5. Кроме того, BMW Х3 получила и оставшаяся без медали Арина Аверина, которая заняла в Токио четвёртое место.