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Это месяц убийств, которые случались на протяжении многих веков и в самых разных частях света, независимо от того, насколько удачным был период процветания страны или насколько хорошим был климат, на свете никогда не было места, в котором не происходили бы убийства, и мы сейчас займемся расследованием наиболее шокирующих убийств, которые были совершены самыми безжалостными и отвратительными людьми, которых когда-либо знал мир.

Премьера двух новых серий документальных фильмов состоится на телеканале Viasat History в рамках специальной программы.

Первая из двух новых серий — это цикл из 5 фильмов под названием «Место преступления: Древность», которая стартует на телеканале Viasat History в понедельник 4 октября в 22:00 ч. Этот цикл документальных фильмов исследует случаи античных убийств, для того чтобы найти разгадку древнего преступления (что было не под силу сделать современникам) с использованием текущих научных методов, метода составления «психологического портрета» и с привлечением экспертов по вооружению и генетиков. В нашей статье мы расскажем о некоторых из этих случаев.

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450 мертвых младенцев в античном греческом колодце

Во II в. Афины все еще были процветающим городом в центре античного Средиземноморья, и одним из самых оживленных мест в городе была площадь, Агора, рядом с которой в 1938 году археологи обнаружили поразительную находку: колодец глубиной 20 футов, на дне которого были обнаружены останки 450 младенцев. До сегодняшнего дня эти костные останки окружены тайной: согласно общеизвестной теории они стали жертвой массового убийства, которое описано в Евангелии. Однако, ученые исследовали эти останки и не обнаружили никаких признаков насильственной смерти, но рядом с останками были найдены предметы, такие как изогнутые контейнеры для кормления младенцев, что позволяет предположить, что эти дети могли быть инвалидами. Эта же догадка подтверждается другими исследованиями, так в результате исследования формы черепа было установлено, что некоторые черепа имеют признаки гидроцефалии или волчьей пасти. Древние греки не хотели воспитывать детей-инвалидов, т. к. они считали, что такой ребенок может принести несчастье. Состояние многих костей также служит подтверждением того, что некоторые дети могли умереть из-за заболевания или инфекции, которыми ребенок мог заразиться в момент рождения. Но если эти младенцы были с момента своего рождения обречены на смерть, то почему их останки не были захоронены? Ответ заключается в официальной церемонии того времени, которая называлась Амфидромия, если ребенок не доживал до дня этой церемонии, он/она не считался/считалась полноценным человеком и не заслуживал(-а) достойных похорон. Именно по этой причине эти 450 несчастных загубленных душ нашли последнее упокоение на дне глубокого колодца.

Убийство фараона

Рамзес III был одним из последних фараонов Египта. Он умер в 1156 г. до н. э. и был похоронен в усыпальнице KV11, которая была построена по его приказу. В период его жизни не было никаких подозрений о том, что Рамзес умер неестественной смертью, но в ходе современного научного исследования его мумии было установлено, что фараон был убит. Несмотря на то что Рамзес был выдающимся архитектором и отличным воином, годы его правления нельзя назвать спокойными. Как и у других египетских фараонов у него было несколько жен и несколько наследников, из числа которых Рамзес выбрал 13 сыновей, которые могли претендовать на царство и унаследовать его трон, как изображено на рельефном рисунке в его погребальном склепе, но фараон забыл определить порядок наследования, поэтому было непонятно, кому после смерти Рамзеса должен был перейти трон. Согласно папирусу, составленному современниками фараона, одна из вторых жен Рамзеса, Тейе решила убить правителя, чтобы помочь своему собственному сыну Пентауру унаследовать трон. Ей удалось найти несколько сообщников, которые поддержали ее план. Хотя документальные сведения подтверждают, что Рамзесу стало известно о готовящемся против него заговоре, и он строго наказал заговорщиков, анализ компьютерной томографии его мумии показал, что горло фараона было перерезано. Но это преступление не сошло с рук его убийцам: в 19 веке была найдена странная мумия человека, который мог быть членом двора Рамзеса, но на мумии не было найдено сведений о том, кому она могла принадлежать. Выражение смертельной агонии на лице умершего позволяет смело утверждать то, что этот мужчина умер неестественной смертью, а результат теста ДНК его мумии показал, что это сын Рамзеса, и, вполне вероятно, что этим сыном может быть Пентаур. Таким образом, благодаря современной судебно-медицинской экспертизе было установлено, что хотя заговорщикам удалось убить Рамзеса, его сын также понес наказание за его смерть.

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Кошмарные казни, безжалостные умышленные поджоги и жестокие убийства с целью ограбления: в истории, как и в жизни: все новое — это хорошо забытое старое; и преступления, которые вызывали много толков и противоречий сотни и даже тысячи лет назад, в настоящее время могут быть легко разгаданы с помощью современных научных достижений. Отдельные фильмы из этой серии, которые будут держать вас в напряжении, выходят эксклюзивно на телеканале Viasat History, начиная с 4 октября, вечером, по будним дням, в 22:00 ч.

УБИЙСТВО НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

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Во второй серии документальных фильмов мы расследуем самые нашумевшие и скандальные убийства, которые произошли на железной дороге в Великобритании. Железная дорога преобразила Великобританию, железнодорожные пути соединили мелкие и крупные города по всей стране. Железная дорога изменила привычный образ жизни людей, но была и темная сторона наступления эпохи железнодорожного транспорта, т. к. эта технологическая революция предложила и новые возможности для совершения самых давних преступлений. Ведущий программы Николас Дэй расскажет нам много интересного о мире убийц, при этом мы узнаем, как изобретательность и находчивость полиции и ранняя криминалистическая экспертиза помогали сотрудникам полиции находить преступников. Истории людей, которые совершали убийства, полицейских, которые старались найти преступников, и жертв, которые были брошены на произвол судьбы, мы узнаем из архивных данных Скотланд-Ярда и железнодорожной полиции, и это история на крови, которая была пролита на железнодорожных путях Великобритании. Премьера цикла фильмов «Убийство на железной дороге» состоится 11 октября, последующие серии будут выходить вечером, по будним дням, в 22:00 ч.

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