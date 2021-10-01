Батареи холодные, но счета оплати: жители Риги попали в странную ситуацию с отоплением

Буквально по счастливой случайности жильцы многоэтажного дома на Андромедас гатве узнали о том, что у них подключили отопление. Это стало удивлением для многих, так как батареи были все еще холодные.

"У меня ребенок сидит с ангиной. Старшая [живет] сама по себе, хорошо, что далеко отсюда. У нее хроническое воспаление легких, здесь бы у нее было опять", - рассказывает жительница Елена.

"Вчера встретила соседа, который сказал, что 24 сентября нам подключили отопление, но по факту никакого отопления не подключено. Мой муж связался с Rīgas namu pārvaldnieks, где ему подтвердили, что действительно отопление подключено с 24-го, но частично. Я спросила, что значит частично? Они сказали, что в каких-то комнатах есть в каких-то нет. Я говорю: у меня три комнаты, и ни в одной комнате отопления нет", - поделилась уже другая жительница - Виктория.

Многие жители не понимают, как такое может быть - фактически отопления нет, но по официальным данным - оно есть. Это значит, что за него придется заплатить.

"Когда мой муж звонил и говорил с RNP, спрашивал, будет ли прислан счет за сентябрь, ему говорили: да, будет, а перерасчета не будет. На каком основании мы должны будем заплатить с 24 по 30 сентября - они ответа не дают", - рассказала жительница Светлана.

В Rīgas namu pārvaldnieks говорят, что после подключения тепла должна пройти стабилизация отопительной системы, эти работы могут длиться и две недели.

"Оплата за тепло идет по факту потребленной теплоэнергии. Так что, если в это время в доме потребляется какой-то объем теплоэнергии, за это и будет выставляться счет. Конечно, если система не работает исправно, потребление, во-первых, будет намного меньше.

Во-вторых, тепло должно быть, чтобы систему стабилизовать. Это технические издержки начала отопительного сезона", - пояснил представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.

В RNP пояснили, что проблемы системы отопления случаются в домах, где кто-то из жильцов устанавливал новые радиаторы, без проекта.Например, батареи неправильного сечения или мощности.

"Вертикальная система отопления работает таким образом, что любое препятствие, которое не отвечает стандартам системы, будет нарушать работу всей теплосистемы по дому", - сказал Лейшкалнс.

Однако, стало известно, что в компании, которая подключает этот дома к теплу, причина проблемы оказалась другой и непредвиденной.

"Отправили туда два опытных экипажа, которые провели там большую часть дня. Люди ходили, "воздушили", попадали в квартиры, через подвал проливали, выпуская воздух. Но проблема была не в воздухе, а в том, что кто-то, не будем говорить - злонамеренно или нет, но кто-то закрыл балансир, который находился в подвале. И мы даже сразу не догадались его искать, потому что это нестандартная ситуация", - заявил член правления SILTUMSERVISS Rīga Александр Попов.

Специалисты уверены, что закрывать балансир нельзя, так как в этом случае вода не циркулирует по дому, а значит нет и тепла.