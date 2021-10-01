Известно, в каких городах Латвии будут самые низкие тарифы за отопление

На тарифы существенно влияет рост цен природного газа на мировых рынках, которые достигли рекордных показателей.

В октябре тарифы на теплоэнергию по сравнению с предыдущим отопительным сезоном будут ниже в:

Адажи,

Кекаве,

Баложи,

Огре,

Валмиере,

Резекне,

Олайне.

Выше в:

Риге,

Марупе,

Юрмале,

Пиньки,

Цесисе,

Айзкраукле,

Даугавпилсе

Эзерской волости.

В остальных краях Латвии тарифы остались такими же, как в конце отопительного сезона.

Как отмечает SPRK, с учетом тенденций на рынке природного газа ситуация во время отопительного сезона может измениться. В настоящее время на рассмотрении в комиссии находятся 16 проектов тарифов на теплоснабжение, и в нескольких городах они изменятся с 1 ноября.

В октябре 74% регулируемых предприятий теплоснабжения начнут отопительный сезон с прежними тарифами, у 12% тарифы выросли, у 14% - снизились. Средний тариф на теплоэнергию в Латвии увеличился с 53,89 евро за мегаватт-час в мае до 54,78 евро за мегаватт-час в октябре.

Как указывает SPRK, самый резкий прирост тарифов наблюдается в тех населенных районах, где теплоэнергия производится из природного газа. В свою очередь тарифы предприятий, которые используют щепу и гранулы, вырастут минимально или даже снизятся.