Известно, в каких городах Латвии будут самые низкие тарифы за отопление

На тарифы существенно влияет рост цен природного газа на мировых рынках, которые достигли рекордных показателей.
В октябре тарифы на теплоэнергию по сравнению с предыдущим отопительным сезоном будут ниже в:
- Адажи,
- Кекаве,
- Баложи,
- Огре,
- Валмиере,
- Резекне,
- Олайне.
- Риге,
- Марупе,
- Юрмале,
- Пиньки,
- Цесисе,
- Айзкраукле,
- Даугавпилсе
- Эзерской волости.
В остальных краях Латвии тарифы остались такими же, как в конце отопительного сезона.
Как отмечает SPRK, с учетом тенденций на рынке природного газа ситуация во время отопительного сезона может измениться. В настоящее время на рассмотрении в комиссии находятся 16 проектов тарифов на теплоснабжение, и в нескольких городах они изменятся с 1 ноября.
В октябре 74% регулируемых предприятий теплоснабжения начнут отопительный сезон с прежними тарифами, у 12% тарифы выросли, у 14% - снизились. Средний тариф на теплоэнергию в Латвии увеличился с 53,89 евро за мегаватт-час в мае до 54,78 евро за мегаватт-час в октябре.
Как указывает SPRK, самый резкий прирост тарифов наблюдается в тех населенных районах, где теплоэнергия производится из природного газа. В свою очередь тарифы предприятий, которые используют щепу и гранулы, вырастут минимально или даже снизятся.
Фьючерсные цены на газ в октябре на бирже Gaspool в шесть раз выше, чем в октябре прошлого года. SPRK отмечает, что ситуация на бирже быстро меняется, однако, в соответствии с прогнозами развития рынка, ожидается, что цена на природный газ может стабилизироваться весной 2022 года.