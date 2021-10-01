Видео ⟩ Мужчина поджег пакетик у памятника Свободы и получил штраф в размере 1000 евро

Нарушитель, медленно выкуривший сигарету, наблюдал, как пламя огня охватило всю упаковку, но, заметив сотрудников правоохранительных органов, внезапно бросил сигарету и скрылся. После более чем десяти метров бега сотрудники полиции поймали его и вернули на место происшествия.

Мужчина выразил недовольство происходящим, используя матные слова. Он не ответил на вопросы о том, почему он совершил конкретные действия и что именно было сожжено.

В связи с явным неуважением к памятнику Свободы на мужчину был наложен штраф в размере - 1000 евро. После разбирательства мужчина смог вернуться домой.

Однако примерно через два часа сотрудники правоохранительных органов заметили того же человека в соседнем ресторане. Проследив за действиями мужчины, они заметили, что тот идет к памятнику Свободы. По пути он останавливается у городского декора RĪGA и попытался перелезть через буквы, но безуспешно. Достигнув буквы Ī, мужчина обнаружил, что она двигается. Ему удалось забраться на нее и перевернуть.

Следует отметить, что, когда декорация упала, она задела голову мужчины. Информация о происходящем была передана ближайшим сотрудникам полиции, которые позже остановили нарушителя.

Сотрудники правоохранительных органов заметили, что у нарушителя были кровоточащее раны на голове. На место происшествия был вызван персонал службы скорой медицинской помощи. Мужчина был доставлен в больницу за медицинским обследованием.

В связи с действиями мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении за мелкое хулиганство.