В связи с Covid-19 в Латвия объявлена повышенная готовность в системе здравоохранения

Как пояснили в министерстве, повышенная готовность означает, что имеющихся кадровых, материально-технических и других необходимых ресурсов в здравоохранении недостаточно, чтобы больницы продолжали работу в привычном режиме, выполняя все необходимые функции.

"Мы готовимся к изменению организации плановой помощи, а лечение пациентов с Covid-19 начнут и местные больницы", - сообщил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс,

добавив, что вскоре может последовать и следующий шаг - объявление чрезвычайной ситуации в медицине.

В связи с этим Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) будет осуществлять приоритезацию поступающих вызовов, а больницы приоритетно должны обеспечивать неотложную помощь, лечение острых пациентов и пациентов с Covid-19. Кроме того, стационарное лечебное учреждение обязано оказывать помощь всем пациентам, которые были доставлены в приемное отделение этого учреждения бригадами NMPD или прибыли сами.

NMPD в настоящее время доставляет пациентов в ближайшее доступное медицинское учреждение. Это означает, что, например, пациент терапевтического или хирургического профиля из Риги может быть госпитализирован в больницы Огре, Тукумса, Юрмалы, и пациент не может выбирать больницу.

Также комиссия постановила, что с понедельника отделения для лечения больных Covid-19 будут открыты в:

Гулбенской и Балвской объединенной больнице,

Тукумсской, Лимбажской и Лудзенской больницах.

Больницы будут ограничивать или прекращать плановые услуги стационаров и дневных стационаров, если это необходимо. Как и в случае предыдущей вспышки Covid-19, больницы не должны прекращать оказание услуг для обеспечения непрерывности лечения - химиотерапию, биопрепараты, заместительную терапию органов, лучевую терапию, лечение при болезнях крови, заместительную терапию метадоном и бупренорфином и др.

Также не могут быть прекращены услуги по инвазивной кардиологии и радиологии, онкологические операции, операции для спасения жизни, а также операции, отмена которых может привести к инвалидности. Также будут продолжены медицинские услуги для лечения следующих групп заболеваний: онкология, ВИЧ/СПИД, туберкулез, психиатрия, инфекционные кожные заболевания, сексуально-трансмиссивные заболевания, услуги по острой и подострой реабилитации для лиц с риском инвалидности или потери трудоспособности, в том числе для детей, для которых отсрочка реабилитационных услуг связана со значительным ухудшением состояния.

Чрезвычайная ситуация в здравоохранения уже объявлялась с 10 декабря 2020 года до 30 июня 2021 года, так как заполненность коек для больных Covid-19 в среднем составляла 76%, а в Рижской Восточной больнице и больнице Страдиня - 90%. В соответствии с данными Национальной службы здравоохранения, 10 декабря 2020 года в больницах находилось 704 пациента с коронавирусом.