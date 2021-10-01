Эксперты: Правительству надо срочно подготовиться к неконтролируемому распространению Covid-19

Как агентству LETA сообщил заместитель руководителя МКЦ Владислав Весперис, эксперты считают, что правительство должно утвердить эти меры уже в первую неделю октября, а вступить в силу они должны на следующий день после того, как количество госпитализированных пациентов достигнет от 800 до 1000 человек.

Как отмечают эксперты, рост заболеваемости связан с тем, что распространяющийся сейчас дельта-штамм вируса очень заразен, а большая часть жителей Латвии не привита.

В соответствии с тенденциями распространения вируса через три недели количество заражений в неделю превысит 12 000.

Также прогнозируется, что с учетом обширного распространения инфекции количество госпитализаций продолжит расти и через три-четыре недели будет достигнут пик загруженности системы здравоохранения.

"Это будет означать не только то, что будет полностью отложена плановая медицинская помощь, но и то, что невозможно будет обеспечить помощь пациентам не только с Covid-19,

но и в случае других заболеваний и существенной угрозы для жизни. В краткосрочной перспективе от этого не спасет и вакцинация, которая очень нужна, но в настоящее время ее уже недостаточно", - заявила группа экспертов.

Группа призывает правительство не только принять решение об ужесточении ограничений, но сразу же после их принятия на общественном телевидении, радио и в социальных сетях на латышском и русском языках сообщить о них, разъяснить их сущность и необходимость.

Также эксперты призывают правительство и Сейм принять необходимое регулирование, чтобы способствовать вакцинации людей, в том числе предоставить возможность работодателям обеспечивать эпидемиологически безопасные условия труда для всех работников и безопасные условия получения услуг для клиентов.

"Призываем всех по возможности воздержаться от контактов с другими людьми, работать дистанционно, если это возможно, и посещать публичные места только в случае крайней необходимости", - подчеркнули эксперты.