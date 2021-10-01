1 октября в одном абзаце ⟩ Цены за отопление, схемы мошенничества и бесплатный общественный транспорт

События дня в одном абзаце: Самая актуальная сейчас тема, конечно, отопление: у кого-то его подключили, а кто-то сидит прям как Белые Ходоки, но сегодня стало известно, где в Латвии будут самые низкие тарифы на отопление. А еще к Рождеству теперь надо будет готовиться заранее, ведь кризис логистики, вызванный пандемией коронавируса, влияет и на доставку товаров в Латвии. Классные новости для любителей общественного транспорта: с сегодняшнего дня, 1 октября, на 15 региональных маршрутах можно будет ездить бесплатно. И про индексацию пенсий не забываем, их пересматривают каждую осень - 1 октября (подробнее рассказываем тут).

Все обсуждают: В странах Балтии продолжаются случаи мошенничества, связанные со схемой звонка из банка. Звонят всем подряд, а цель проста - украсть ваши деньги. Чтобы не попасться в руки мошенников, мы подготовили действенные советы, как себя вести, если вам позвонил такой недоброжелатель.

Чем себя порадовать? Если вы относитесь к тем, кому изнурительная уборка квартиры или дома совсем надоела, а грязная посуда, кажется, никогда не закончится, то мы рады познакомить вас с представителем очень интересной профессии - организатор пространства. Она поделилась простыми, но очень полезными советами, как быстро и эффективно навести уборку. Ну а мы рассказываем вам.