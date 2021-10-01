Пт, 1.10.2021
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Илзе Ортвейна, вице-президент LMA

Видео ⟩ В Баложи первоклассница напала на учительницу и нанесла ей серьезные травмы

ФОТО: Motortion Films/Shutterstock

Очень неприятный инцидент произошел в 1-м классе Баложской средней школы. Родители учеников обеспокоены безопасностью своих детей. В классе есть агрессивная девочка, у которой за три недели уже было три серьезных приступа агрессии, сообщает программа TV3 Bez Tabu.

Первоклассница во время урока вдруг стала агрессивной. Родители ее одноклассников опасаются, что их дети могут получить травмы, потому что классный руководитель уже серьезно пострадала, защищая других учеников в классе.

В приступе агрессии школьница издавала фыркающие звуки, пинала классного руководителя, кусалась, царапалась. Классный руководитель попросила остальных детей не подходить к ней.

Приступы агрессии у девочки начались на второй неделе сентября.

Сила, с которой напала первоклассница, была сверхъестественной.

В результате у классного руководителя гематомы, укусы, ссадины, синяк под глазом и вывих плеча. 

Если безопасность детей в школе находится под угрозой и усилия образовательного учреждения по предотвращению этого не увенчались успехом, следует вызвать представителей муниципалитета и полиции, специалиста по защите прав детей, представителя Сиротского суда и принимать общее решение.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке


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