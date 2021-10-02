В России начали испытания новой вакцины от Covid-19. Что о ней известно?

"Это нормально, этого не нужно бояться. У всех вакцин это есть. От самой вирусной инфекции тоже есть побочные эффекты, и их значительно больше. Дискуссия - нормальный процесс, и когда компании уклоняются от обсуждения таких вопросов, мне кажется, профессионалами это начинает восприниматься с недоверием", - говорил Артур Исаев.
Сейчас ни по одной из уже зарегистрированных и активно применяющихся в России вакцин в публичном доступе нет статистики и информации о "побочках". Данные о возможных побочных эффектах в случае со "Спутником" можно получить из отчетов о применении в Аргентине и Сан-Марино, либо из телеграм-группы "народных отчетов".
В "Бетуваксе" планируют создать собственное производство в партнерстве с производителем биотехнологических субстанций, сообщила Анна Вахрушева. "Также собираемся использовать и контрактное производство. Производство данного типа вакцины также легче адаптировать под существующие производственные площадки и не нужна работа с живым вирусом, что упрощает процесс", - пояснила она.
Будут ли сложности с испытаниями?
"Вообще непонятно, как они будут делать испытания. Грамотные испытания сейчас сделать крайне трудно, потому что нужно найти тех, кто не вакцинирован и кто готов вакцинироваться. А если они готовы, то почему они пойдут в испытания, когда они могут взять "Спутник", который точно работает?" - говорит Анча Баранова по поводу испытаний "Бетувакса".
Этическая проблема проведения двойных слепых плацебо-контролируемых исследований вакцин в пандемию стоит очень остро. Когда уже существуют эффективные вакцины, но не существует эффективных лекарств против болезни, найти испытуемых, которые дойдут до конца исследования, сложнее. Кроме того, введение плацебо, ставящее испытуемых под риск серьезно заболеть или даже умереть, является этически непростым решением. Би-би-си писала об этой проблеме применительно к клиническим исследованиям "Спутника".
Из этих исследований с прошлого года начали ради прививки выходить люди, сделавшие анализ на антитела и обнаружившие, что им ввели плацебо. После таких действий результаты исследований могут искажаться. "Золотым стандартом" исследований вакцин, тем не менее, являются двойные слепые рандомизированные плацебо-контролируемые исследования, в которых ни получатель препарата, ни ученый не знают, кто получил вакцину, а кто - плацебо.
Глава компании "Бетувакс" Анна Вахрушева в своем "Инстаграме" объявила о наборе в исследование тех, кто не прививался от коронавируса, не болел им и не имеет антител.
На получение разрешения для проведения клинических исследований ушел "достаточно большой срок", говорил в интервью "КП" Кудрявцев. "Дело в том, что к моменту подачи наших документов минздрав усовершенствовал протоколы проведения клинических испытаний, чтобы сделать их максимально безопасными. Нам пришлось полностью перерабатывать свои протоколы", - сказал он.
Как следует из документов минздрава, 25 мая этого года совет по этике уже одобрял клинические испытания "БетуВакс-КоВ-2". Тогда разработчики планировали проводить простое слепое исследование - в котором только испытуемые не знают, что им ввели, а ученые при этом в курсе. У минздрава появились вопросы по описанию и протоколу исследований. В конце июля, как писала в соцсетях Анна Вахрушева, "Бетувакс" подал ответ в минздрав. В финальном варианте, одобренном советом по этике в августе этого года и минздравом в конце сентября, значится уже двойное слепое исследование. Эту информацию Вахрушева подтвердила Би-би-си.
Помимо "Бетувакса", в России также идут испытания первой и второй фазы вакцины, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Они начались в июле этого года. В ФМБА сообщали, что в доклинических исследованиях она показала безопасность и эффективность. Исследования проводятся среди 200 участников в возрасте от 18 до 60 лет. Так же, как и в случае с "Бетуваксом", это исследование проводят на базе петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева и клиники "Эко-безопасность". О технологии производства этой вакцины ничего не известно, кроме того, что она создана на новой платформе и нацелена в первую очередь на выработку клеточного иммунитета.
В конце августа сообщалось о завершении доклинических исследований вакцины, разработанной НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Это векторная вакцина, в которой в качестве вектора используется ослабленный вирус гриппа. Вакцина предполагает интраназальное применение - в виде капель или спрея в нос. Сообщалось, что в НИИ гриппа планируют до конца года приступить к испытаниям с участием добровольцев.
Исследования вакцины "Спутник", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" также продолжаются. Опубликованные по "Спутнику", как и по остальным вакцинам, применяемым в мире, данные третьей фазы исследований пока являются предварительными.