В России начали испытания новой вакцины от Covid-19. Что о ней известно?

Используемый в "Бетуваксе" фрагмент белковой оболочки вируса, по словам разработчиков, достаточно консервативен, что, по их задумке, не должно уменьшать эффективность вакцины против мутаций вируса. Как заверил Исаев в интервью, "исследования показали, что вырабатываемые к нему антитела нейтрализуют и те штаммы коронавируса, которые выделяют сейчас в других странах, в том числе южноафриканский и индийский".

"Даже если появятся новые штаммы, которые будут сильно отличаться от тех, которые циркулируют сегодня, то мы всегда сможем взять другие фрагменты их белковых оболочек и добиться выработки нужных антител", - сказал глава совета директоров ИСКЧ. Он считает, что, скорее всего, "Бетувакс" будет востребован как вакцина для бустерных, повторных вакцинаций и для людей из групп риска, которым необходимо избегать побочных эффектов.

Исаев отмечал в интервью, что потенциальное разнообразие антител, которые появятся в организме после ⁠введения "Бетувакса", будет значительно меньше, чем у других вакцин с большим числом антигенов. "В связи с тем, что набор антител меньше, осложнений, включая аллергические реакции, тоже можно ожидать меньше. На это же работает и небольшое количество содержащегося в вакцине белка", - говорил он.

На какую еще вакцину это похоже?

Наиболее близкий аналог "Бетуваксу" - вакцина американской компании Novavax, вводимая двумя дозами с интервалом в 21 день. Ее эффективность в начале этого года оценили в 89,3% по итогам масштабных испытаний, проведенных в Британии. В клинических испытаниях третьей фазы приняло участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет. Пока Novavax не одобрена ни ВОЗ, ни Европейским медицинским агентством (ЕМА), ни американским Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA).

Промежуточные результаты испытания препарата Novavax в ЮАР показали, что ее эффективность против бета-варианта вируса (известного также как "южноафриканский") ниже. Среди 4160 участников этого исследования без ВИЧ эффективность составила 60,1%. Однако она упала до 49,4%, когда в исследование включили дополнительно 240 ВИЧ-инфицированных участников. При этом вакцина считается перспективной для применения, если ее эффективность выше 50%.

Великобритания уже заказала 60 млн доз вакцины Novavax, их изготовят на северо-востоке Англии. Если новый препарат успешно пройдет проверку британского регулятора, жители Британии смогут получить прививку этой вакциной уже во второй половине года, утверждают власти страны.

Отличие этой вакцины в том, что в ней используется полноразмерный белок вируса, в то время как разработчики "Бетувакса" выбрали один фрагмент поверхностного S-белка. По мнению разработчиков, озвученном в интервью Republic, "чем меньше фрагмент белка - тем лучше", так как это уменьшает вероятность побочных реакций.