Сб, 2.10.2021
Как мы знаем, ученые однозначно утверждают, что связи между этой вакциной и аутизмом нет, и тем не менее некоторые продолжают настаивать на том, что MMR вызывает аутизм. Мэтт Халприн, вице-президента YouTube
Мэтт Халприн, вице-президента YouTube
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Выявлено 1190 новых случаев Covid-19, умерли десять человек

Люди на пешеходном переходе. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1190 новых случаев Covid-19, поступила информация о десяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • три человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 961 человек непривит или не завершил курс вакцинации, а 229 - привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 517,8 до 552,7 случая на 100 000 населения. В последний раз кумулятивный показатель превышал 500 случаев 25 февраля.

Вчера в Латвии было сделано 20 656 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,8%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 160 608 человек. 2731 заразившийся коронавирусом скончался.


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