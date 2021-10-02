Выявлено 1190 новых случаев Covid-19, умерли десять человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1190 новых случаев Covid-19, поступила информация о десяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1190 новых случаев Covid-19, поступила информация о десяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 961 человек непривит или не завершил курс вакцинации, а 229 - привиты.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 517,8 до 552,7 случая на 100 000 населения. В последний раз кумулятивный показатель превышал 500 случаев 25 февраля.
Вчера в Латвии было сделано 20 656 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,8%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 160 608 человек. 2731 заразившийся коронавирусом скончался.