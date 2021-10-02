Выявлено 1190 новых случаев Covid-19, умерли десять человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет,

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 961 человек непривит или не завершил курс вакцинации, а 229 - привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 517,8 до 552,7 случая на 100 000 населения. В последний раз кумулятивный показатель превышал 500 случаев 25 февраля.

Вчера в Латвии было сделано 20 656 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,8%.