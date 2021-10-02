Доступен Johnson&Johnson: выездная вакцинация сегодня проходит в 7 населенных пунктах

В Кандавском доме культуры вакцинация проходит с 9 до 15 часов, в Наукшенской волости Валмиерского края - с 12 до 16, в доме культуры Сеце Айзкраукльского края - с 17 до 19, в Маконькалнском доме культуры в Липушки Резекненского края - с 10 до 13, в Ливанском культурном центре - с 9 до 16, в доме культуры Нерете Айзкраукльского края - с 9 до 12 и в Яунелгавском доме культуры - с 13:30 до 15:30.

Отправляясь на выездную вакцинацию, нужно взять с собой удостоверяющий личность документ, прививочный паспорт.

Подросткам с 12 до 3 лет необходимо явиться в сопровождении отца, матери или другого законного представителя, который должен иметь при себе удостоверяющий личность документ и документ на ребенка.