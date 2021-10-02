Продукты дорожают быстрее, чем в прошлые годы. Это заметно по отдельным товарам на полках магазинов

Молоко, из которого производится сметана, по сравнению с августом прошлого года, подорожало на 4,4%. Но почему же тогда на полке в магазине рост цены составил около 17%?

Аргументы следующие: рост цен на питание для скота, особенно на рапс и зерно. Кроме того, на газ и топливо, необходимые для производства, поставку, тепло. Работникам подняли минимальную зарплату. Все это отразилось и на цене. В конце этого года или в первую четверть будущего Гулбе прогнозирует еще больший рост цен.

"Они еще пойдут вверх, сейчас еще нет, либо же не разошлись окончательно. Ранее мы говорили о росте на пару процентов в последние годы. Теперь мы говорим о двузначном числе", - сказала она.

Так считает и производитель значительно подорожавшей сметаны Food Union. Гендиректор предприятия Ирена Холодная заявила: "Стоимость ингредиентов, в частности, сливок, сахара и других добавок, но и свежего молока, а также упаковки, начала расти уже в начале этого года. Сейчас, когда выросли также цены на топливо и электроэнергию, да и стоимость упаковки только растет, мы не видим дальнейшей возможности откладывать повышение продажной цены для торговцев. Мы повысили цены в среднем на 10%, что меньше, чем фактический прирост затрат на ингредиенты и другие выплаты".

Окончательную цену в магазинах, конечно, устанавливают торговцы, которые в качестве главного обоснования роста цен упоминают именно многократное удорожание энергоресурсов. Директор департамента категорий Rimi Latvija Милан Блумс отмечает: "Предыдущий рост цен на молоко не закончился, а новый уже наступил, это факт. Сейчас рост будет еще и еще".

Однако в целом до сих пор рост на продукты питания в течение года составил примерно 2%. Нет сомнений, что рост продолжится. Однако не так уж и драматично, считает Страутиньш.

"Если мы говорим о молочных продуктах - в то же самое время они дешевле, чем были четыре года назад, когда был известный пузырь - очень дорогим было масло и молочный порошок.

Конечно, мы не покупаем в магазине молочный порошок, но это как принцип сообщающихся сосудов - через цены на сухое молоко оказывается влияние и на цены на свежий продукт", - пояснил экономист.

Он добавил: Так как с молочными продуктами ничего особо не происходит, ничего особо и не ожидается. У свинины только что была самая дорогая цена в мире. Там, возможно, будет снижение. У каждого продукта своя история. Кофе в свою очередь дорогое, так как была засуха на юге.