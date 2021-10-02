Сб, 2.10.2021
Латвия как современная европейская страна должна быть в состоянии адекватно и быстро реагировать на динамичную эпоху и среду XXI века. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии
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Продукты дорожают быстрее, чем в прошлые годы. Это заметно по отдельным товарам на полках магазинов

Иллюстративное фото ФОТО: Lin Xiu Xiu/Shutterstock.com

Цены на продукты будут расти быстрее, чем в другие годы - такие предупреждения звучат уже долгое время. Часть товаров на полках магазинов уже значительно подорожала. Однако мнения экспертов по поводу будущего отличаются - от оценки, что значительного роста цен не ожидается, до прогноза, что в конце года рост цен на продукты в процентах будет измеряться в двузначных цифрах. Но какова картина сейчас? И каковы аргументы изменения цен? Выясняла передача LTV Panorāma.

Почему стоимость доступной на полках одного из магазинов упаковки сметаны еще недавно стоила 1,49 евро, а теперь уже 1,75 евро или на 17% больше? Есть эксперты, которые считают - рост обоснован.

Заведующая отделом продвижения сельскохозяйственного рынка Латвийского государственного института аграрной экономики Ингуна Гулбе указала: "Ну, посмотрим - везде прирост. Я даже не могу представить ни одной вещи, которая стала бы дешевле.

Все ингредиенты, из которых состоит продукт на полке магазина, стали дороже. Поэтому и продукты должны стать дороже".

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Экономист Петерис Страутиньш считает - если кто-то хочет так дорого торговать, то пожалуйста, но стоит поставить под сомнение, будут ли покупать люди, если в то же время есть другие предложения сметаны за более адекватные деньги, чем упомянутый случай с 1,75 евро. "У молочных продуктов сейчас нет такого роста цен", - указал он.

Если сравнивать август этого года с августом прошлого, то есть продукты, на которые цены выросли резко: картофель (+26,9%), оливковое масло (+10,5%), другие масла (+18,9%), мясо домашней птицы (+15,7%), овощи (+12,0%), рис (+10%).

Однако есть и продукты, на которые цены упали: свежие овощи (-8,7%), масло (-3,5%), замороженные дары моря (-3,5%), мороженое (-3,4%).

Молоко, из которого производится сметана, по сравнению с августом прошлого года, подорожало на 4,4%. Но почему же тогда на полке в магазине рост цены составил около 17%?

Аргументы следующие: рост цен на питание для скота, особенно на рапс и зерно. Кроме того, на газ и топливо, необходимые для производства, поставку, тепло. Работникам подняли минимальную зарплату. Все это отразилось и на цене. В конце этого года или в первую четверть будущего Гулбе прогнозирует еще больший рост цен.

"Они еще пойдут вверх, сейчас еще нет, либо же не разошлись окончательно. Ранее мы говорили о росте на пару процентов в последние годы. Теперь мы говорим о двузначном числе", - сказала она.

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Так считает и производитель значительно подорожавшей сметаны Food Union. Гендиректор предприятия Ирена Холодная заявила: "Стоимость ингредиентов, в частности, сливок, сахара и других добавок, но и свежего молока, а также упаковки, начала расти уже в начале этого года. Сейчас, когда выросли также цены на топливо и электроэнергию, да и стоимость упаковки только растет, мы не видим дальнейшей возможности откладывать повышение продажной цены для торговцев. Мы повысили цены в среднем на 10%, что меньше, чем фактический прирост затрат на ингредиенты и другие выплаты".

Окончательную цену в магазинах, конечно, устанавливают торговцы, которые в качестве главного обоснования роста цен упоминают именно многократное удорожание энергоресурсов. Директор департамента категорий Rimi Latvija Милан Блумс отмечает: "Предыдущий рост цен на молоко не закончился, а новый уже наступил, это факт. Сейчас рост будет еще и еще".

Однако в целом до сих пор рост на продукты питания в течение года составил примерно 2%. Нет сомнений, что рост продолжится. Однако не так уж и драматично, считает Страутиньш.

"Если мы говорим о молочных продуктах - в то же самое время они дешевле, чем были четыре года назад, когда был известный пузырь - очень дорогим было масло и молочный порошок.

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Конечно, мы не покупаем в магазине молочный порошок, но это как принцип сообщающихся сосудов - через цены на сухое молоко оказывается влияние и на цены на свежий продукт", - пояснил экономист.

Он добавил: Так как с молочными продуктами ничего особо не происходит, ничего особо и не ожидается. У свинины только что была самая дорогая цена в мире. Там, возможно, будет снижение. У каждого продукта своя история. Кофе в свою очередь дорогое, так как была засуха на юге.

Есть и хорошая новость - какой бы из прогнозов не оказался правильным, покупательская способность жителей сильно выросла. Средняя полученная "на руки" зарплата после падения во время экономического кризиса в 2010 году сейчас значительно выросла. Но цены на продукты выросли относительно немного. Поэтому, по мнению Страутиньша, даже в случае наихудших прогнозов средний житель Латвии с нынешними доходами по-прежнему может позволить себе купить значительно больше продуктов, чем десять лет назад.


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