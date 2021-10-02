ВИДЕО ⟩ "Динамо" на выезде проиграло "Амуру" в серии буллитов

Матч проходил в СЗК "Платинум Арена" и завершился поражением "Динамо" со счётом 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1).

Первый период остался без заброшенных шайб, а в начале второго игрового отрезка хозяева смогли выйти вперёд благодаря Александру Горшкову. Менее двух минут спустя Роман Любимов удвоил преимущество "Амура", но вскоре Кристап Зиле вновь сократил отставание "Динамо" до минимума.

В третьем периоде рижанам удалось сравнять счёт - автором гола стал Николай Елисеев. В овертайме командам не удалось выявить победителя, а в послематчевой серии буллитов удачнее оказались игроки "Амура".

Рижское "Динамо" в данный момент с 10 очками в 13 матчах занимает предпоследнее, 11-е место в Западной конференции. "Амур" с 9 очками в 13 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.