Сб, 2.10.2021
Как мы знаем, ученые однозначно утверждают, что связи между этой вакциной и аутизмом нет, и тем не менее некоторые продолжают настаивать на том, что MMR вызывает аутизм. Мэтт Халприн, вице-президента YouTube
Мэтт Халприн, вице-президента YouTube

Видео ⟩ 15-летний футболист забил один из красивейших за последнее время голов

Очень эффектным голом во второй футбольной лиге Ганы отметился 15-летний футболист Мизак Асенте.

Яркий эпизод позволил команде "Голдэн Никс", за которую выступает Асанте, обеспечить место в первой лиге Ганы. На видео видно, как Асанте в штрафной площади обыгрывает половину команды противника и вратаря, вколачивая затем мяч под перекладину.

Видео с мастерским взятием ворот молодым футболистом стало очень популярным в интернете.

Сам Асанте после матча указал, что в столь яркой манере он забивает не впервые: "Был рад, когда забил этот гол, но это не первый раз, когда я так забиваю. Но этот гол привлёк больше внимания, так что он был гораздо важнее".

Иностранные СМИ сообщают, что нового суперталанта из Ганы уже "преследуют" такие футбольные гиганты как "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус".


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