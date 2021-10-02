Видео ⟩ 15-летний футболист забил один из красивейших за последнее время голов
Очень эффектным голом во второй футбольной лиге Ганы отметился 15-летний футболист Мизак Асенте.
Очень эффектным голом во второй футбольной лиге Ганы отметился 15-летний футболист Мизак Асенте.
Яркий эпизод позволил команде "Голдэн Никс", за которую выступает Асанте, обеспечить место в первой лиге Ганы. На видео видно, как Асанте в штрафной площади обыгрывает половину команды противника и вратаря, вколачивая затем мяч под перекладину.
Видео с мастерским взятием ворот молодым футболистом стало очень популярным в интернете.
Сам Асанте после матча указал, что в столь яркой манере он забивает не впервые: "Был рад, когда забил этот гол, но это не первый раз, когда я так забиваю. Но этот гол привлёк больше внимания, так что он был гораздо важнее".
Иностранные СМИ сообщают, что нового суперталанта из Ганы уже "преследуют" такие футбольные гиганты как "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус".