Видео ⟩ 15-летний футболист забил один из красивейших за последнее время голов

Яркий эпизод позволил команде "Голдэн Никс", за которую выступает Асанте, обеспечить место в первой лиге Ганы. На видео видно, как Асанте в штрафной площади обыгрывает половину команды противника и вратаря, вколачивая затем мяч под перекладину.

Сам Асанте после матча указал, что в столь яркой манере он забивает не впервые: "Был рад, когда забил этот гол, но это не первый раз, когда я так забиваю. Но этот гол привлёк больше внимания, так что он был гораздо важнее".