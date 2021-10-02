На Даугавгривском шоссе насмерть сбили женщину

ДТП произошло в 22:40 на Даугавгривском шоссе. Мужчина, управляя автомобилем Land Rover, сбил женщину-пешехода, которая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Полиция начала уголовный процесс, выясняются точные обстоятельства произошедшего.

Всего за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 104 ДТП, 60 из которых произошли в Рижском регионе, 16 - в Земгале, по десять - в Курземе и Латгале, а восемь - в Видземе.