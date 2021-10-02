Сб, 2.10.2021
Как мы знаем, ученые однозначно утверждают, что связи между этой вакциной и аутизмом нет, и тем не менее некоторые продолжают настаивать на том, что MMR вызывает аутизм. Мэтт Халприн, вице-президента YouTube
Мэтт Халприн, вице-президента YouTube

На Даугавгривском шоссе насмерть сбили женщину

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

Вечером в пятницу в ДТП в Риге погибла женщина, сообщает агентство LETA.

ДТП произошло в 22:40 на Даугавгривском шоссе. Мужчина, управляя автомобилем Land Rover, сбил женщину-пешехода, которая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Полиция начала уголовный процесс, выясняются точные обстоятельства произошедшего.

Всего за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 104 ДТП, 60 из которых произошли в Рижском регионе, 16 - в Земгале, по десять - в Курземе и Латгале, а восемь - в Видземе.

В Рижском регионе в ДТП пострадали десять человек, двое из которых были пешеходами, а четверо - велосипедистами. В свою очередь в Земгале в ДТП пострадал один человек.


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