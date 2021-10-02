Малообеспеченные рижане могут получить 50 евро в виде пособия на образование
Нуждающиеся и малообеспеченные рижане до 31 октября могут подать заявку на получение пособия на образование в размере 50 евро, сообщает Рижская дума.
Нуждающиеся и малообеспеченные рижане до 31 октября могут подать заявку на получение пособия на образование в размере 50 евро, сообщает Рижская дума.
Право на получение пособия имеют домохозяйства, декларировавшие основное место жительства на административной территории Риги и проживающее по указанному в заявлении адресу, чей доход не превышает 436 евро на первого или единственного члена семьи и 305 евро на остальных членов семьи.
Пособие предоставляется с начала учебного года дошкольникам в возрасте от пяти лет, которые проходят обязательную подготовку к получению основного образования, и учащимся, не достигшим 21 года и получающим общее или профессиональное образование. Размер пособия составляет 50 евро на каждого учащегося.
Для получения пособия родитель или законный представитель ребенка может обратиться в Рижскую социальную службу. В заботе о здоровье и безопасности клиентов и сотрудников служба призывает рижан использовать возможность удаленной подачи заявки.
В 2020 году пособие на получение образования получили 1203 человек на общую сумму 60150 евро. В июне 2021 года пособие на сумму 1300 евро получили 26 человек.