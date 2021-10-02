Фото ⟩ Невероятно! С МКС сфотографировали яркое северное сияние

"Еще одно северное сияние, но особенное своей яркостью", - написал Томас Песке, астронавт Европейского космического агентства, в своем аккаунте в Twitter и Instagram.

Неясно, являются ли эти огни северным сиянием auora borealis или это его южный аналог aurora australis. Северное сияние часто можно увидеть как с Земли, так и из космоса, но особенно великолепно оно выглядит с Международной космической станции.

Another #aurora but this one is special as it is so bright. It is the full Moon 🌕 lighting up the shadow side of Earth 🌎 almost like daylight. 🌞 #MissionAlpha https://t.co/vhJVPNqE1D pic.twitter.com/bcx6NNZsrj — Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 24, 2021

Северное сияние формируется в результате взаимодействия магнитного поля Земли и солнечного ветра. Магнитное поле Земли ускоряет ионизированные частицы от Солнца, когда они входят в атмосферу Земли. Там они сталкиваются с атомами и молекулами. Эти столкновения заставляют молекулы и атомы в атмосфере отдавать свою энергию в виде света.

"Когда мы видим северное сияние, мы фактически видим миллиарды отдельных столкновений, которые освещают магнитное поле Земли", - пишет NASA.