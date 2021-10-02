Сб, 2.10.2021
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Фото ⟩ Невероятно! С МКС сфотографировали яркое северное сияние

Северное сияние ФОТО: ESA/NASA–T. Pesquet

Астронавты Международной космической станции сделали еще одно захватывающее фото нашей планеты. На этот раз на ней видно особенно яркое и великолепное северное сияние, освещающее ночную сторону Земли.

"Еще одно северное сияние, но особенное своей яркостью", - написал Томас Песке, астронавт Европейского космического агентства, в своем аккаунте в Twitter и Instagram.

Неясно, являются ли эти огни северным сиянием auora borealis или это его южный аналог aurora australis. Северное сияние часто можно увидеть как с Земли, так и из космоса, но особенно великолепно оно выглядит с Международной космической станции.

Северное сияние формируется в результате взаимодействия магнитного поля Земли и солнечного ветра. Магнитное поле Земли ускоряет ионизированные частицы от Солнца, когда они входят в атмосферу Земли. Там они сталкиваются с атомами и молекулами. Эти столкновения заставляют молекулы и атомы в атмосфере отдавать свою энергию в виде света.

"Когда мы видим северное сияние, мы фактически видим миллиарды отдельных столкновений, которые освещают магнитное поле Земли", - пишет NASA.

Магнитное поле Земли направляет ионизированные частицы к полюсам Земли, где чаще всего можно увидеть северное сияние. Правда, во время больших геомагнитных бурь они видны и вдали от полюсов.


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