2 октября в одном абзаце ⟩ Протесты в Риге, побочные эффекты от вакцин и новый метод телефонных мошенников

Все обсуждают: Телефонные мошенники придумали новый способ, как обманывать людей. На этой неделе телефонные мошенники начали массово использовать новый метод мошенничества, копируя и используя существующие латвийские номера мобильных телефонов. Это значит, что звонок может поступить с реального латвийского номера. Поэтому будьте предельно осторожны.

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