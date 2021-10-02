2 октября в одном абзаце ⟩ Протесты в Риге, побочные эффекты от вакцин и новый метод телефонных мошенников
RUS TVNET рассказывает, чем запомнится 2 октября.
RUS TVNET рассказывает, чем запомнится 2 октября.
События дня в одном абзаце: Сегодня лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс провел пикет в центре Риги, на него пришли более 500 человек. Бывший мэр Риги Нил Ушаков тем временем заявил, что Латвия "приближается к апокалипсису". Как бы там ни было, RUS TVNET будет продолжать следить со событиями. В России начали испытания новой вакцины от Covid-19, а от вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca подтверждены два редких побочных эффекта. Синоптики пугают нас первым снегом в октябре, хотя те, кому до сих пор не включили отопление, уже ничего не боятся.
Все обсуждают: Телефонные мошенники придумали новый способ, как обманывать людей. На этой неделе телефонные мошенники начали массово использовать новый метод мошенничества, копируя и используя существующие латвийские номера мобильных телефонов. Это значит, что звонок может поступить с реального латвийского номера. Поэтому будьте предельно осторожны.
Чем себя порадовать?
Не знаете, что приготовить на ужин? Предлагаем простой и проверенный способ, как сделать котлеты суперсочными и невероятно вкусными.
Фото дня:
Сегодня на акцию протеста пришли не только люди, выступающие против обязательной вакцинации. Некоторые решили воспользоваться этой возможностью для своих личных целей. Например, человек на фото продает свою машину, при этом он обещает сделать скидку для участников протеста.