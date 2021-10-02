Видео ⟩ "Мы действительно можем потерять своих новорожденных": врачи возмущены дезинформацией в соцсетях

В свою очередь, Государственная полиция указывает, что уголовное законодательство не предусматривает ответственности за распространение ложной информации.

Точку терпению врачей Рижского роддома в настоящее время поставило распространяемое в социальных сетях видео о безопасности вакцин и лекарств, в которых говорится про вред витамина К. Глава Рижского родильного дома говорит, что

на 100 тыс. младенцев витамин К предотвращает смерть 10-80 новорожденных. В Латвии он ежегодно спасает жизни 2-15 новорожденных.

Однако видеоролики, распространяемые в социальных сетях, и видеоролики с вопросами об инъекциях конкретно адресованы родителям новорожденных, которым рассказывают о "вредных" лекарствах.

Специалисты роддома называют это настоящим вредом. "Я говорю о реальной угрозе для общества, потому что мы действительно можем потерять своих новорожденных, хотя демографическая ситуация в Латвии и так уже такая, какая она есть", - сказала передаче председатель правления Рижского родильного дома Санта Макарова.

"Каждый новорожденный для нас очень ценен, и мы боремся за него, начиная с очень недоношенных детей, для которых, кстати, эти препараты особенно важны", - добавила она.

Врачи ежедневно сталкиваются с последствиями дезинформации. Ежегодно около 100 молодых мам отказываются от вакцинации своих малышей, в этом году их уже 87. И именно врачи наиболее четко видят последствия этого отказа, ценой которого может быть потеря жизни.

Рижский родильный дом в настоящее время рассматривает возможность обращения в полицию. Также планируется обратиться к будущим и молодым родителям, в частности, чтобы объяснить важность лекарств и вакцин. Между тем, врач-педиатр Детской больницы Дана Исарова отмечает, что от дезинформации страдают не только пациенты с заболеваниями, которые можно искоренить с помощью вакцин, но и врачи. Врачи, пытающиеся опровергнуть дезинформацию, подвергаются словесным атакам как в кабинете, так и в киберсреде.