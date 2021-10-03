Уход Меркель - шанс для Макрона. Сможет ли он стать лидером Европы?

Макрону не удалось "победить" даже в родной Франции, где в его поддержку выступили всего 12%. Получается, что технократический стиль руководства Меркель вызывает больше доверия у европейцев, чем речи Макрона о будущем Европы.

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Несмотря на это, именно сейчас наступает наиболее удачное время для Макрона. Он полон идей о будущем Европы. Меркель же в этот переходный период, когда Германия выбирает нового канцлера, явно не планирует выступать с революционными идеями по развитию ЕС. Ну и, конечно, немаловажен факт, что Британия вышла из ЕС, а замены, обладающей тем же авторитетом, просто нет.

В 2022 году Франция будет председательствовать в ЕС - это прекрасная возможность для Макрона заразить своими идеями европейских коллег. К счастью для него, многие ключевые фигуры в Брюсселе симпатизируют ему.

Чарльз Грант, директор "Центра европейских реформ", напоминает: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Союза по иностранным делам Жозеп Боррель получили свои должности во многом благодаря поддержке Макрона. Так что даже если все идеи Макрона не будут встречены аплодисментами, как минимум к нему будут прислушиваться.

Партнер по танцам

Чарльз Грант уверен: "Кто бы ни стал следующим канцлером Германии, этому человеку потребуется время, чтобы заслужить авторитет. Так что я думаю, что в ближайшие несколько лет мы будем иметь дело с "французским" Европейским союзом".

Но некоторые аналитики считают, что, несмотря на уход Меркель, "эры Макрона" ждать не стоит.

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Недавние опросы показывают, что ни у Макрона, ни у любого другого человека, который займет кресло канцлера Германии, нет такой же поддержки и популярности, как у Меркель. Европейцы привыкли доверять Берлину в решении финансовых и экономических вопросов, привыкли полагаться и на Берлин и в вопросах демократии. Как ни парадоксально, но Ангела Меркель, которая грамотно выстраивала взаимоотношения с другими европейскими странами и воспринималась многими как лидер всей Европы, смогла продемонстрировать соседям, что Германия не претендует на господство - и так заслужила еще больше доверия.

С уходом Меркель Евросоюз может ждать длительный период неопределенности. И даже Макрон в отсутствие сильного и понятного канцлера в Германии рискует многим - ему очень нужен "партнер по танцам".

"Если у Франции не будет партнера в Германии, Макрону придется очень трудно. Франция сама по себе все-таки недостаточно мощная, чтобы продвинуть свои идеи без поддержки Германии. В коридорах власти в Берлине - вакуум, который может не рассосаться даже до Рождества, он может продлиться до января или февраля, пока Германия формирует новое правительство. И чем дольше формируется коалиция в Берлине, тем меньше шансов, что Макрон сможет воспользоваться своим председательством в ЕС", - считает Люкке Фриис.

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