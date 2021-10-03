Выездная вакцинация в воскресенье: две вакцины, шесть населенных пунктов

В Тукумском доме культуры вакцинация пройдет с 9 до 15 часов, в культурном центре Скривери - с 16 до 18, в замке Яунмоку - с 11 до 16, в доме культуры в Кокнесе - с 12 до 14, в Плявиньском доме культуры - с 9 до 11 и народном доме Упите Шкилбенской волости Баусского края - с 10 до 13 .

Отправляясь на выездную вакцинацию, нужно взять с собой удостоверяющий личность документ, прививочный паспорт.

Подросткам 12-13 лет необходимо явиться в сопровождении отца, матери или другого законного представителя, который должен иметь при себе удостоверяющий личность документ и документ на ребенка.