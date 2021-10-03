Выявлено 1033 новых случая Covid-19. На этой неделе умерли уже 52 пациента

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

два человека - в возрасте от 40 до 49 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Таким образом, всего за неделю умерли уже 52 пациента с Covid-19.

Пятый день подряд количество новых заражений превышает 1000.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 825 человек непривиты или не завершили курс вакцинации, а 208 - привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 552,7 до 585,3 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 9075 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,4%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 161 641 человека. 2741 заразившийся коронавирусом скончался.