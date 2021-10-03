Выявлено 1033 новых случая Covid-19. На этой неделе умерли уже 52 пациента
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1033 новых случая Covid-19, поступила информация о десяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1033 новых случая Covid-19, поступила информация о десяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Таким образом, всего за неделю умерли уже 52 пациента с Covid-19.
Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 825 человек непривиты или не завершили курс вакцинации, а 208 - привиты.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 552,7 до 585,3 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 9075 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,4%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 161 641 человека. 2741 заразившийся коронавирусом скончался.
Расчеты агентства LETA показывают, что за последние 14 дней общее количество заболевших достигло числа 11 081. В последний раз общее количество заболевших за две недели превышало 11 000 человек 28 января.