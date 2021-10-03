Вс, 3.10.2021
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Фото ⟩ В Литве у мужчины из желудка вытащили килограмм гвоздей и шурупов

ФОТО: @vsiklaipedosuniversitetineligonine/Publicitātes foto

В прошлое воскресенье в Литве медики вытащили из желудка мужчины более килограмма гвоздей, шурупов, гаек и ножей, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина начал "поедать" металлические предметы спустя месяц после того, как бросил употреблять алкоголь, сообщили врачи.

Как сообщает LRT, длина найденных во время операции в животе мужчины металлических предметов составляла от двух миллиметров до десяти сантиметров.

Из желудка было вытащено более килограмма шурупов, гвоздей, монет и даже лезвие бритвы.

Проводивший операцию хирург указал, что "случай - уникальный".

ФОТО: @vsiklaipedosuniversitetineligonine/Publicitātes foto

Фотографии найденных желудке у мужчины металлических предметов опубликовала больница.

Сообщается, что операция длилась три часа.

Мужчину с сильными болями в животе доставили в Клайпедскую университетскую больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Портал 15min сообщил, что мужчине оказана также психологическая и психиатрическая помощь.

"Дело само по себе уникальное. Примерно 80% инородных тел можно было вытащить естественным путем, 10-20% пришлось тащить эндоскопически, а менее 1% случаев была операция", - сказал хирург.

Врач отметил, что инородные тела сами по себе не угрожают жизни людей, однако угроза появляется, если прокалываются органы.

ФОТО: @vsiklaipedosuniversitetineligonine/Publicitātes foto

Медики Клайпедской университетской больницы указали, что ранее они уже сталкивались с похожими ситуациями, однако в них фигурировали другие инородные тела.

Литовский хирург Альгидрис Слепавичус рассказал, что много лет назад среди заключенных было распространено проглатывание ложек и вилок. "Они попадали к нам, таких случаев было очень много", - отметил хирург.

Также он указал, что часто люди проглатывают монеты, особенно дети, которые с ними играются. Опытный хирург также отметил, что регистрируются и пикантные моменты, когда у пациентов из прямой кишки вытаскивают инородные тела, например, аэрозоль.


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