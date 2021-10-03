Фото ⟩ В Литве у мужчины из желудка вытащили килограмм гвоздей и шурупов

Мужчина начал "поедать" металлические предметы спустя месяц после того, как бросил употреблять алкоголь, сообщили врачи.

Как сообщает LRT, длина найденных во время операции в животе мужчины металлических предметов составляла от двух миллиметров до десяти сантиметров.

Из желудка было вытащено более килограмма шурупов, гвоздей, монет и даже лезвие бритвы.

Проводивший операцию хирург указал, что "случай - уникальный".

ФОТО: @vsiklaipedosuniversitetineligonine/Publicitātes foto

Фотографии найденных желудке у мужчины металлических предметов опубликовала больница.

Сообщается, что операция длилась три часа.

Мужчину с сильными болями в животе доставили в Клайпедскую университетскую больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Портал 15min сообщил, что мужчине оказана также психологическая и психиатрическая помощь.

"Дело само по себе уникальное. Примерно 80% инородных тел можно было вытащить естественным путем, 10-20% пришлось тащить эндоскопически, а менее 1% случаев была операция", - сказал хирург.

Врач отметил, что инородные тела сами по себе не угрожают жизни людей, однако угроза появляется, если прокалываются органы.

ФОТО: @vsiklaipedosuniversitetineligonine/Publicitātes foto

Медики Клайпедской университетской больницы указали, что ранее они уже сталкивались с похожими ситуациями, однако в них фигурировали другие инородные тела.

Литовский хирург Альгидрис Слепавичус рассказал, что много лет назад среди заключенных было распространено проглатывание ложек и вилок. "Они попадали к нам, таких случаев было очень много", - отметил хирург.