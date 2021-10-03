В Риге может значительно подорожать вывоз мусора

Как пишет портал Lsm.lv, на полигон Getliņi Eko попадает примерно столько же бытовых отходов, сколько на все остальные латвийские полигоны вместе взятые. Объявленный рост тарифа на хранение несортированного мусора означает, что вывоз мусора станет дороже не только для рижан, но и, например, для жителей Огре, Кекавы, Саласпилса и других самоуправлений под Ригой.

Если регулятор проект тарифов утвердит, хранение мусора подорожает почти вдвое. Причины две - резкий рост налога на природные ресурсы за утилизацию отходов, а также рост расходов самого предприятия.

"Топливо, зарплаты, число работников, электричество - все эти позиции выросли", - отметил председатель правления Getliņi Eko Имант Стиранс.

Кроме того, Getliņi вложили 40 миллионов евро в новое производство для переработки биологических отходов. Таким образом, на эту сумму выросли основные средства предприятия, использование которых, следуя методике, предприятие включает в тариф. Новый завод будет получать из отходов газ и технический компост.

По словам Стиранса, нормы ЕС предусматривают, что если переработка отходов длится более трех лет, то это считается хранением. Поэтому предприятию согласно этим нормам пришлось построить завод, перерабатывающий такие отходы за два месяца, но это сказалось и на тарифе для жителей.

За хранение мусора в Getliņi платят компании по вывозу мусора, которые в свою очередь включают тариф в счета для жителей. Крупнейшее рижское предприятие по вывозу мусора Clean R указывает, что тариф Getliņi, включая налог, образует примерно половину из платы жителей. В случае утверждения нового тарифа обслуживание обойдется примерно на 50% дороже.

"Определенно жителям больше сказало бы, сколько это выходит на квартиру - если сейчас одна квартира платит в среднем каких 2-5 евро за обслуживание мусора, то мы можем подсчитать, что это будет еще несколько евро каждый месяц к счету на каждую квартиру",

- пояснил член правления Clean R Гунтарс Левицс.

Похожие числа называет и компания Eco Baltia vide. Например, стоимость вывоза обычного контейнера объемом 0,24 м3 дважды в месяц может вырасти на 4-6 евро. Так как нужно платить только за несортированные отходы, выход - больше сортировать. По мнению представителей компаний по вывозу мусора, если начать или продолжить сортировать отходы, расходы можно сократить вплоть до 40%.