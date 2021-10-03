Пережившая эпидемию "испанки" в 1918 году женщина умерла, заразившись Covid-19

"Я думаю, что моя мать прожила бы дольше, если бы не заразилась коронавирусом", - сказала дочь Джакопини Дорене.

"Она была борцом. У нее была тяжелая жизнь и ее отношение всегда было... По сути все американцы, которые не пережили Вторую мировую войну, в основном избалованы".

В 1918 году "испанка" убила мать Джакопини в Коннектикуте. На тот момент Приметте было два года.

Архивные записи национального архива США сообщают, что в 1918 году грипп убил примерно 50 миллионов человек. Заразилась им примерно пятая часть жителей мира.