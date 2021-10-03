Вс, 3.10.2021
Я постепенно умираю. Я умираю уже спокойно, мне уже не страшно. Я уже хочу умереть. Может быть, это мое последнее интервью с зубами... Андрей Губин, артист
Андрей Губин, артист

Пережившая эпидемию "испанки" в 1918 году женщина умерла, заразившись Covid-19

ФОТО: Primetta Giacopini/Shutterstock.com

105-летняя Приметта Джакопини, пережившая пандемию испанского гриппа в 1918 году, из-за которой по всему миру погибли 50 миллионов человек, умерла после заражения Covid-19, пишет Apollo.lv со ссылкой на Insider.

"Я думаю, что моя мать прожила бы дольше, если бы не заразилась коронавирусом", - сказала дочь Джакопини Дорене.

"Она была борцом. У нее была тяжелая жизнь и ее отношение всегда было... По сути все американцы, которые не пережили Вторую мировую войну, в основном избалованы".

В 1918 году "испанка" убила мать Джакопини в Коннектикуте. На тот момент Приметте было два года.

Архивные записи национального архива США сообщают, что в 1918 году грипп убил примерно 50 миллионов человек. Заразилась им примерно пятая часть жителей мира.

Как указывает дочь Приметты, мать была полностью вакцинирована против коронавируса.


НАВЕРХ
Back