Covid-19: В Литве выявлено еще 1576 случаев, в Эстонии - 629

Литва

В Литве за минувшие сутки заражение коронавирусом было подтверждено еще у 1576 человек, скончались 19 пациентов.

За сутки было сделано 12 162 анализа, удельный вес положительных результатов составил 13%.

С начала пандемии коронавирус был диагностирован у 337 416 человек.

Скончались в Литве 5063 человека с Covid-19.

В больницах лечатся 1269 пациентов, 128 из них - в реанимации.

По данным Департамента статистики, кумулятивное число случаев заражения на 100 000 жителей в Литве выросло до 752,5.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4011 результатов теста на коронавирус, позитивный результат дали 629 тестов, скончались три человека - мужчины в возрасте 96 и 82 лет и 89-летняя женщина.

Из 629 человек с коронавирусом не были вакцинированы 447, а у 182 был завершен курс вакцинации. По состоянию на утро воскресенья стационарное лечение из-за симптоматического коронавируса требуется 192 пациентам. Всего госпитализированы 232 человека, из них не вакцинированы 169 человек (72,8 процента), курс вакцинации завершен у 63 человек (27,2 процента).