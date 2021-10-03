Латвийский футбольный клуб остался должен больнице, спасшей ногу футболиста от ампутации

В мае медики провели восьмичасовую операцию, пересадив ткани со спины, чем буквально спасли ногу нигерийского футболиста Миракла Нваориса после полученного во время игры тяжёлого открытого перелома.

Спортсмену не только зафиксировали сломанные кости, но пересадили лоскуты мягких тканей с других частей тела, чтобы закрыть обширное повреждение. Если бы операцию провели недостаточно быстро, большую часть ноги пришлось бы ампутировать, пояснили врачи.

Соглашаясь на операцию, больница получила гарантийное письмо от футбольного клуба "Ноа Юрмала", за который спортсмен на тот момент выступал.

Главный врач больницы Угис Зариньш был удивлен, что в Латвии может работать иностранец без какого-либо юридического привлечения с разрешением на работу или гарантированного страховкой финансирования здравоохранения.

Впрочем, Латвийская футбольная федерация (LFF) указывает, что спортсмен на момент игры был застрахован. Регламент Вирслиги предусматривает, что команды, подавая заявку на участие в турнире, должны предоставлять копии страховых полисов игроков.

Однако пострадавшего Нваориса не застраховали ни "Ноа Юрмала", за который футболист выступал в момент происшествия, ни клуб "Спартак Юрмала", с которым у футболиста заключён договор и который сдавал спортсмена в аренду, сообщает передача.

Генеральный директор "Спартака" Эдгар Гаурач рассказал, что страховщики за травму заплатят только в случае, если "Ноа Юрмала" оплатит больничный счёт. Однако "Ноа Юрмала", руководитель которого Александр Якубовский на звонки в среду не отвечал, в долгу перед многими.

Уже после того, как спортсмен получил травму, за нарушения, в том числе по подозрению в манипулировании результатами матчей, "Ноа Юрмала" исключена как из Вирслиги, так и из LFF.

"Там накопился целый ряд нарушений и целый ряд долговых обязательств не только перед этим учреждением, но и перед игроками, перед другими членами, и клуб уже какое-то время исключён и из Вирслиги и из списка членов LFF", - сообщил генеральный секретарь LFF Эдгар Пушкин.