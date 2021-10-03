Вс, 3.10.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии

Фото и видео ⟩ В Валге пьяный водитель спровоцировал ДТП: два автомобиля отлетели в жилой дом

В субботу, 3 октября, около 17.20 в Валге на перекрестке улиц Куперьянова и Энно произошло ДТП, пишет Rus.Postimees.

"По предварительной информации, водитель выехавшего со второстепенной дороги BMW, несмотря на торможение, не смог сбавить обороты и столкнулся с ехавшим по главной дороге Renault Kangoo", - сказал Lõuna-Eesti Postimees дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс.

Он добавил, что Renault врезался в бок BMW и оба автомобиля в результате столкновения отлетели в стену дома.

Медики скорой помощи осмотрели водителей на месте происшествия, госпитализация им не требовалась.

23-летний водитель BMW был в состоянии криминального алкогольного опьянения. "Вождению в нетрезвом виде нет оправдания. Пьяный водитель представляет опасность для всех участников дорожного движения, в том числе и для самого себя", - сказал пресс-секретарь полиции.


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