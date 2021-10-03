Фото и видео ⟩ В Валге пьяный водитель спровоцировал ДТП: два автомобиля отлетели в жилой дом

"По предварительной информации, водитель выехавшего со второстепенной дороги BMW, несмотря на торможение, не смог сбавить обороты и столкнулся с ехавшим по главной дороге Renault Kangoo", - сказал Lõuna-Eesti Postimees дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс.

Он добавил, что Renault врезался в бок BMW и оба автомобиля в результате столкновения отлетели в стену дома.

Медики скорой помощи осмотрели водителей на месте происшествия, госпитализация им не требовалась.