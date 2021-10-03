3 октября в одном абзаце ⟩ Открытие Lidl, сравнение цен на продукты в Балтии и возможный рост цен на вывоз мусора

События дня в одном абзаце: Жители Латвии уже больше года, затаив дыхание, ждали этого события. Наконец-то это случилось! 15 магазинов Lidl откроются в октябре. Для рижан есть и не очень хорошие новости: вырастут счета не только за электричество и отопление, но и может подорожать вывоз мусора. А чтобы не было так грустно, рассказываем, что делать, если вы случайно выбросили в мусорный контейнер ценную вещь (А вдруг?). В Литве у мужчины из желудка вытащили килограмм гвоздей и шурупов (вопросов здесь больше, чем ответов), а таллиннец, который пьяным забыл на улице ребенка в коляске ночью, избежал наказания.