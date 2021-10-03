Возле Латвийской академии художеств сожгли плакат, который выставили в поддержку Бректе

Проректор LMA Антра Приеде сообщила, что плакат, который разместили в академии только в четверг, скорее всего, сожгли в ночь на воскресенье, 3 октября. Академия обратилась в полицию, но подозреваемых пока нет.

На плакате был текст "Кристиан Бректе - доцент Латвийской академии художеств" и изображение работы художника Lietuvēns.

Напомним, на улице Акас в Риге по инициативе фонда Mākslai vajag telpu появилась фреска "Посвящение Джемме Скулме" (Veltījums Džemmai Skulmei). Автором стал современный латвийский художник Кристиан Бректе.

Работа вызвала сотни комментариев. Появились самые разные мнения. Начиная с того, что если родители детей не могут объяснить, что это искусство и это видение художника, то смогут ли они вообще что-либо объяснить, заканчивая предложением найти подъемник, купить краски и закрасить картину.