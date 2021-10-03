Сравнивая несравнимое: данные Covid-19 о Швеции и Израиле используют для дезинформации

Глава Государственного совета по иммунизации Даце Завадска признает, что нужно быть осторожными с тем, с чем сравнивать. "Если мы хотим сравнивать, то прежде всего мы можем сравнивать одно и то же. Или по крайней мере как можно более близкие вещи.

Но мы не можем сравнивать капусту с картофелем, и точно так же мы не можем взять одно исследование из одной страны и сравнить его с другим из другой", - заключает она.

Графиком с манипулятивным сравнением шведских и израильских данных в Facebook поделилась и бывший пресс-секретарь Государственного контроля Лига Крапане, ушедшая в отставку после конфликта с администрацией из-за подписания письма, в котором подвергались сомнению тесты на Covid-19 и вакцинация, и теперь присоединившаяся к политической силе Айнара Шлесерса, а также советник министра Эдгара Ринкевича Сандра Сондоре.

Эксперты подчеркивают, что при сравнении данных государств всегда необходимо учитывать параллельные факторы. Поэтому, например, нельзя упростить вывод о том, что никаких ограничений не требуется, если другие страны имеют хорошие показатели даже без них. "Одно фиксируется на бумаге, а другое... Например, мы определили, что маски необходимо использовать в общественном транспорте и в помещениях. Это ясно на бумаге. Красиво написано на бумаге и должно работать! Но в реальной жизни этого не происходит. С другой стороны, есть страны, где это было просто рекомендацией, но люди соблюдают это очень хорошо", - говорит Юрий Перевощиков, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний.

Между тем дезинформация или неверное толкование данных ложится на плодородную почву. Об этом свидетельствует как количество людей, передающих такую ​​информацию в социальных сетях, так и отношение к вакцинации, которое для многих остается если не отрицательным, то выжидательным. Однако вакцинация - это показатель, в котором корреляция также очень очевидна по сравнению с другими странами: чем больше вакцинировано, тем меньше больных, госпитализированных и умерших, отмечает эпидемиолог. "Если мы возьмем страны с наихудшими показателями вакцинации, наихудшим охватом, самым низким, то теперь мы видим, что именно в этих странах заболеваемость растет, причем довольно быстро. К сожалению, мы также видим это в Латвии и у наших соседей - эстонцев", - отмечает Перевощиков.

В целом по Европейскому союзу вакцинировано 63% населения. Лидерами являются Португалия с 85% вакцинированных и, например, Испания, Дания и Ирландия с более чем 70%.

В Латвии и Эстонии около 45% вакцинированных, а самые низкие показатели в Болгарии, которая в конце сентября не достигла даже 20%. По смертности, напротив, лидирует Болгария. И именно смертность, а также количество госпитализаций в настоящее время являются наиболее важными показателями при выводе о пользе вакцинации.

Однако отстающие результаты Латвии нельзя объяснить только дезинформацией. Процесс вакцинации застопорился с самого начала - как при планировании закупки вакцин, так и при организации получения вакцины. Те, кто отвечает за организацию процесса, теперь обещают изменить свой подход, обращаться к людям более индивидуально и ездить к ним на автобусах, специально оборудованных для вакцинации. Заболеваемость сейчас стремительно растет, так что совсем нет времени. И хотя в планах указано, что запланированный на лето охват в 70% при нынешнем уровне вакцинации может быть достигнут к концу года, уверенности в этом нет.

"Мы понимаем, что постановка такой цели - это как установить маяк для себя, больше похоже на определение желаний, чем на такое правдоподобное предсказание.

На данный момент я не могу сделать достоверных прогнозов, что мы сможем вакцинировать эти условные 70% латвийского общества к концу года.

Мы работаем, чтобы это произошло, это наше желание. Наш путеводитель. Я не могу обещать, что это произойдет!" - признает министр здравоохранения Даниэль Павлютс.