Пн, 4.10.2021
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Гороскоп на непростую неделю с 4 по 10 октября: получаем то, что заслужили

ФОТО: pixabay.com/kalhh

Начинается первая полноценная неделя октября, которая, согласно прогнозам, будет достаточно непростой. Астрологи рассказали, как представители каждого знака Зодиака смогут обойти стороной препятствия на пути к успеху в любой сфере жизни.

6 октября Плутон избавляется от ретроградности, что хорошо скажется на отношениях в семье, на работе. Потом же ожидаются сразу три негативных дня подряд. Сначала Венера перейдет в знак Стрельца, в котором ей некомфортно, а затем наступят два дня отрицательных аспектов Солнца с Меркурием и Марсом - 8 и 9 октября.

Самым актуальным на этой неделе станет закон бумеранга, то есть подобные события означают, что мы получим то, что заслужили.

Овен

Первая половина недели будет спокойной, но начиная со среды Овнам лучше оставить сферу финансов и уйти с головой в любовь. Очень хорошо, если есть вторая половинка, с которой можно провести свободное время. Если ее нет, можно навестить родителей, назначить свидание или с кем-то познакомиться.

Во второй половине недели не стоит тратить много денег, брать и давать деньги в долг. В общении с окружающими нужно быть осторожнее, потому что они могут проявлять фальшивые чувства, притворяться друзьями и товарищами.

Телец

Звезды и планеты на этой неделе повысят чувствительность Тельцов, их умение ощущать других людей. Нужно пользоваться этим даром и не унывать лишний раз. Также астрологи отмечают, что на этой неделе у Тельцов могут появиться новые враги, но важно помнить, что те, кто нас недолюбливает, делятся на два типа: на тех, кто глуп, и тех, кто нам завидует. В случае с Тельцами на этой неделе это будет, скорее, второй тип. Их ничто не исправит, так что лучше от них держаться подальше.

Близнецы

Близнецам сейчас необходимо строить отношения с искренними людьми - они помогут им быть на волне успеха и будут способны оказать существенную поддержку в трудную минуту. Речь идет о психологической поддержке. Если действовать в одиночку, можно стать аутсайдером. Близнецам нужна работа в команде, особенно после 7 октября, потому что Венера лишит их сил и энергии. Астрологи советуют прислушиваться к мнению близких.

Рак

Ракам стоит избегать чрезмерной активности с 7 октября, потому что их покровитель Венера в этот день потеряет часть сил. Переход планеты в новый знак может негативно сказаться на сфере любви - появятся проблемы, недосказанность, тяга к уединению. Раки могут подумать, что это какая-то порча на отношения, но это не так. Это просто сложный период, когда лучше сфокусироваться на домашних делах, увлечениях.

Не надо провоцировать близких людей и вызывать у них отрицательные эмоции. Астрологи советуют дать им свободу.

Лев

Львам следует на этой неделе активизировать свои источники энергии. Дело в том, что сил может катастрофически не хватать даже на какие-то приятные дела типа романтических свиданий или походов в интересные места с друзьями. Тем не менее у Львов будет много новых возможностей в первой половине недели и на выходных, поэтому нужно быть начеку. Если подвернется возможность, стоит воспользоваться. Астрологи советуют Львам внести немного разнообразия в личную жизнь, досуг и рабочий процесс. Так они смогут поднять себе настроение.

Дева

Несмотря на проблемы, связанные с поведением планет, Девам удастся найти любовь либо укрепить отношения, преуспеть в финансовой сфере, а также просто насладиться жизнью. В общении с коллегами и незнакомыми людьми лучше проявлять тактичность. По возможности нужно объяснять им причины своих поступков. Сейчас не стоит наживать себе новых врагов и недоброжелателей.

Весы

Энергетика Весов немного ослабнет из-за перехода Венеры в знак Стрельца. Это значит, что с 7 октября этим людям будет сложнее восстанавливать энергию. Кроме того, они потеряют физические и моральные силы. Также в эти семь дней представителей данного знака могут начать волновать вопросы, которые давно утратили свою актуальность.

Не стоит возвращаться к тому, что уже пережито и не имеет никакой власти над будущим и настоящим, предупреждают астрологи.

Скорпион

Скорпионам можно смело фокусировать свое внимание на любовной сфере. Также представители этого знака могут смело опираться на свою хваленую интуицию. Их шестое чувство вряд ли подведет их сейчас. Тем, кто уже находится в отношениях, удастся открыть новые грани в любви. Три самых опасных дня недели - с 7 по 9 октября - Скорпионам стоит посвятить семье. Начать неделю астрологи советуют с уборки дома. Это улучшит энергетику и привлечет удачу.

Стрелец

Как известно, наш дом - это место силы. Чтобы в родных стенах энергетика Стрельцов восстанавливалась, а не иссякала, им необходимо избавиться от ненужных вещей. Также на этой неделе очень полезно избавиться от людей, которые раздражают своим поведением и отторгают своей аурой. Надо перестать с ними общаться, чтобы больше не терять из-за них уверенность в себе и удачу.

В целом астрологи советуют представителям этого знака действовать в привычном ритме, кардинально не меняя планы.

Козерог

Козерогам звезды и планеты сулят быстрый и стремительный духовный рост. Это прекрасное время для практик, молитв и очищения кармы добрыми поступками. Нужно быть осторожнее и внимательнее ко второй половинке. Если обидеть любимого человека, это может спровоцировать его на измену. В пятницу и субботу, пока Солнце будет в негативных аспектах с Меркурием и Марсом, могут открыться любовные треугольники, возникнуть неурядицы в семье.

Водолей

Водолеям стоит сфокусироваться на преображении своего внутреннего мира, на нематериальных благах. Это прекрасное время для свиданий, знакомств.

Проблема лишь в том, что ночные светила сейчас не в духе. Они будут вставлять палки в колеса и всячески усложнять Водолеям жизнь.

Астрологи советуют людям данного знака выбирать не самый короткий, а самый честный путь к успеху.

Рыбы

Благоприятными днями для Рыб станут 4 и 5 октября. Далее, как и у большинства других людей, начнется трудный период из-за Венеры, Солнца, Марса и Меркурия. Эксперты dailyhoro.ru советуют Рыбам больше мечтать и меньше вспоминать о чем-то плохом и неприятном, а в общении даже с самыми неприятными людьми проявлять тактичность. В противном случае начнется период сильных ссор и конфликтов.


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