Гороскоп на непростую неделю с 4 по 10 октября: получаем то, что заслужили

Близнецы

Близнецам сейчас необходимо строить отношения с искренними людьми - они помогут им быть на волне успеха и будут способны оказать существенную поддержку в трудную минуту. Речь идет о психологической поддержке. Если действовать в одиночку, можно стать аутсайдером. Близнецам нужна работа в команде, особенно после 7 октября, потому что Венера лишит их сил и энергии. Астрологи советуют прислушиваться к мнению близких.

Рак

Ракам стоит избегать чрезмерной активности с 7 октября, потому что их покровитель Венера в этот день потеряет часть сил. Переход планеты в новый знак может негативно сказаться на сфере любви - появятся проблемы, недосказанность, тяга к уединению. Раки могут подумать, что это какая-то порча на отношения, но это не так. Это просто сложный период, когда лучше сфокусироваться на домашних делах, увлечениях.

Не надо провоцировать близких людей и вызывать у них отрицательные эмоции. Астрологи советуют дать им свободу.

Лев

Львам следует на этой неделе активизировать свои источники энергии. Дело в том, что сил может катастрофически не хватать даже на какие-то приятные дела типа романтических свиданий или походов в интересные места с друзьями. Тем не менее у Львов будет много новых возможностей в первой половине недели и на выходных, поэтому нужно быть начеку. Если подвернется возможность, стоит воспользоваться. Астрологи советуют Львам внести немного разнообразия в личную жизнь, досуг и рабочий процесс. Так они смогут поднять себе настроение.

Дева

Несмотря на проблемы, связанные с поведением планет, Девам удастся найти любовь либо укрепить отношения, преуспеть в финансовой сфере, а также просто насладиться жизнью. В общении с коллегами и незнакомыми людьми лучше проявлять тактичность. По возможности нужно объяснять им причины своих поступков. Сейчас не стоит наживать себе новых врагов и недоброжелателей.

Весы

Энергетика Весов немного ослабнет из-за перехода Венеры в знак Стрельца. Это значит, что с 7 октября этим людям будет сложнее восстанавливать энергию. Кроме того, они потеряют физические и моральные силы. Также в эти семь дней представителей данного знака могут начать волновать вопросы, которые давно утратили свою актуальность.

Не стоит возвращаться к тому, что уже пережито и не имеет никакой власти над будущим и настоящим, предупреждают астрологи.

Скорпион

Скорпионам можно смело фокусировать свое внимание на любовной сфере. Также представители этого знака могут смело опираться на свою хваленую интуицию. Их шестое чувство вряд ли подведет их сейчас. Тем, кто уже находится в отношениях, удастся открыть новые грани в любви. Три самых опасных дня недели - с 7 по 9 октября - Скорпионам стоит посвятить семье. Начать неделю астрологи советуют с уборки дома. Это улучшит энергетику и привлечет удачу.

Стрелец

Как известно, наш дом - это место силы. Чтобы в родных стенах энергетика Стрельцов восстанавливалась, а не иссякала, им необходимо избавиться от ненужных вещей. Также на этой неделе очень полезно избавиться от людей, которые раздражают своим поведением и отторгают своей аурой. Надо перестать с ними общаться, чтобы больше не терять из-за них уверенность в себе и удачу.

В целом астрологи советуют представителям этого знака действовать в привычном ритме, кардинально не меняя планы.

Козерог

Козерогам звезды и планеты сулят быстрый и стремительный духовный рост. Это прекрасное время для практик, молитв и очищения кармы добрыми поступками. Нужно быть осторожнее и внимательнее ко второй половинке. Если обидеть любимого человека, это может спровоцировать его на измену. В пятницу и субботу, пока Солнце будет в негативных аспектах с Меркурием и Марсом, могут открыться любовные треугольники, возникнуть неурядицы в семье.

Водолей

Водолеям стоит сфокусироваться на преображении своего внутреннего мира, на нематериальных благах. Это прекрасное время для свиданий, знакомств.

Проблема лишь в том, что ночные светила сейчас не в духе. Они будут вставлять палки в колеса и всячески усложнять Водолеям жизнь.

Астрологи советуют людям данного знака выбирать не самый короткий, а самый честный путь к успеху.

Рыбы