Выявлено 479 новых случаев Covid-19, умерли два пациента. Кумулятивный показатель превысил 600
За минувшие сутки в Латвии выявлено 479 новых случаев Covid-19, поступила информация о двух смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 479 новых случаев Covid-19, поступила информация о двух смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:
Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 359 человек непривиты или не завершили курс вакцинации, а 120 - привиты.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 585,3 до 600,6 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 5242 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,1%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 162 120 человек. 2743 заразившихся коронавирусом скончались.
Темпы вакцинации от Covid-19 существенно не изменились
Темпы вакцинации от Covid-19 на прошлой неделе существенно не изменились, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
На прошлой неделе привилось на 3% меньше латвийцев, чем на предыдущей, но показатели могут еще измениться после поступления всех данных. На прошлой неделе вакцины от Covid-19 получили 39 577 человек, неделей ранее - 41 015 человек.
В воскресенье от Covid-19 привиты 1334 человека, в том числе 378 получили первую дозу вакцины, 262 - вторую, а 694 привились вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.
Согласно данным Центрального статистического управления, в июле численность населения Латвии составляла 1 882 200 человек. Таким образом, вакцины получили 49,59% населения, а завершили процесс вакцинации 45,80%.