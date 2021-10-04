Пн, 4.10.2021
На данный момент я не могу сделать достоверных прогнозов, что мы сможем вакцинировать эти условные 70% латвийского общества к концу года. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Выявлено 479 новых случаев Covid-19, умерли два пациента. Кумулятивный показатель превысил 600

Врач интенсивной терапии в больнице Страдиня Гирт Фрейс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 479 новых случаев Covid-19, поступила информация о двух смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 359 человек непривиты или не завершили курс вакцинации, а 120 - привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 585,3 до 600,6 случая на 100 000 населения. 

Вчера в Латвии было сделано 5242 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,1%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 162 120 человек. 2743 заразившихся коронавирусом скончались.

Темпы вакцинации от Covid-19 существенно не изменились

Темпы вакцинации от Covid-19 на прошлой неделе существенно не изменились, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

На прошлой неделе привилось на 3% меньше латвийцев, чем на предыдущей, но показатели могут еще измениться после поступления всех данных. На прошлой неделе вакцины от Covid-19 получили 39 577 человек, неделей ранее - 41 015 человек.

В воскресенье от Covid-19 привиты 1334 человека, в том числе 378 получили первую дозу вакцины, 262 - вторую, а 694 привились вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

Согласно данным Центрального статистического управления, в июле численность населения Латвии составляла 1 882 200 человек. Таким образом, вакцины получили 49,59% населения, а завершили процесс вакцинации 45,80%.


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