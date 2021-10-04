Выявлено 479 новых случаев Covid-19, умерли два пациента. Кумулятивный показатель превысил 600

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 359 человек непривиты или не завершили курс вакцинации, а 120 - привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 585,3 до 600,6 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 5242 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,1%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 162 120 человек. 2743 заразившихся коронавирусом скончались.

Темпы вакцинации от Covid-19 существенно не изменились

Темпы вакцинации от Covid-19 на прошлой неделе существенно не изменились, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

На прошлой неделе привилось на 3% меньше латвийцев, чем на предыдущей, но показатели могут еще измениться после поступления всех данных. На прошлой неделе вакцины от Covid-19 получили 39 577 человек, неделей ранее - 41 015 человек.

В воскресенье от Covid-19 привиты 1334 человека, в том числе 378 получили первую дозу вакцины, 262 - вторую, а 694 привились вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.