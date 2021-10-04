Пн, 4.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда. Вместе с ним и двое полицейских

Larss Vilks ФОТО: AFP/SCANPIX

В воскресенье, 3 октября, в ДТП погиб шведский художник и автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс. После угроз смерти за карикатуру на пророка он жил под охраной полиции. В аварии погибли и двое охранявших Вилкса полицейских, заявил представитель местной полиции агентству AFP.

В понедельник, 4 октября, полиция подтвердила, что 75-летний Вилкс и двое полицейских погибли в результате столкновения с грузовиком.

"Это расследуется, как и любое другое дорожно-транспортное происшествие. Поскольку в деле замешаны два сотрудника полиции, расследование передано в специальный отдел прокуратуры", - подтвердил сотрудник полиции, отметив, что подозрений в умышленном убийстве нет.

Авария произошла недалеко от небольшого городка Маркарид на юге Швеции. Автомобиль, в котором находился Вилкс, врезался во встречный грузовик.

Оба автомобиля воспламенились. По сообщению полиции, водитель грузовика доставлен в больницу.

Вилкс получил известность в 2007 году, когда шведская региональная газета Nerikes Allehanda опубликовала его карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда с телом собаки, напоминает "Медуза". С 2010 года художник находился под постоянной охраной полиции.

"Дождь" отмечает, что "Аль-Каида" включила Вилкса в список "главных врагов ислама" и назначила за его голову награду в 100 тысяч долларов.


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