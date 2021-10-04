Пн, 4.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

ВИДЕО ⟩ Цибульскис принёс "Динамо" выездную победу над "Адмиралом"

ФОТО: dinamoriga.lv

В понедельник, 4 октября, рижское "Динамо" на выезде одержало победу над "Адмиралом" из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч проходил в КСК "Фетисов Арена" во Владивостоке и завершился победой "Динамо" со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Рижане вышли вперёд в середине первого периода - шайба после броска Лауриса Дарзиньша оказалась у Лукаша Радила, который открыл счёт в матче. Во втором периоде хозяевам удалось сравнять счёт благодаря точному броску Владислава Ушенина.

В конце второго игрового отрезка рижане могли вновь выйти вперёд, но шайба после броска Мартиньша Карсумса угодила в штангу ворот соперника. Победный гол "Динамо" случился на 58-й минуте матча, когда Оскар Цибульскис бросил от синей линии, реализовав численное большинство.

Рижское "Динамо" в данный момент с 12 очками в 14 матчах занимает предпоследнее, 11-е место в Западной конференции. "Адмирал" с 8 очками в 13 матчах занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Далее рижан ожидает ещё два матча на выезде - 6 октября против "Сибири" и 8 октября против ХК "Сочи".


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