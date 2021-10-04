ВИДЕО ⟩ Цибульскис принёс "Динамо" выездную победу над "Адмиралом"

Матч проходил в КСК "Фетисов Арена" во Владивостоке и завершился победой "Динамо" со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Рижане вышли вперёд в середине первого периода - шайба после броска Лауриса Дарзиньша оказалась у Лукаша Радила, который открыл счёт в матче. Во втором периоде хозяевам удалось сравнять счёт благодаря точному броску Владислава Ушенина.

В конце второго игрового отрезка рижане могли вновь выйти вперёд, но шайба после броска Мартиньша Карсумса угодила в штангу ворот соперника. Победный гол "Динамо" случился на 58-й минуте матча, когда Оскар Цибульскис бросил от синей линии, реализовав численное большинство.

Рижское "Динамо" в данный момент с 12 очками в 14 матчах занимает предпоследнее, 11-е место в Западной конференции. "Адмирал" с 8 очками в 13 матчах занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.